Общество
Одна из самых читаемых газет в РК – "Казахстанская правда"
"Казпочта" определила, какие газеты и журналы больше всего читают казахстанцы, сообщает "Казинформ".

Общий объем подписки на газеты и журналы в Казахстане через "Казпочту" по данным за 9 месяцев 2019 года составил 108 млн 363 тыс. 590 экземпляров.

"В ТОП-5 наиболее выписываемых республиканских газет вошли "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда", "Ұйғыр авази", "Жас Алаш" и "Ана Тілі", – сообщает агентство.

Среди региональных лидеров – газеты "Жетісу", "Ақтөбе", "Огни Алатау", "Аq Jol" и "Оңтүстік Қазақстан".

"Статистика свидетельствует о тенденции к снижению подписных тиражей. По итогам прошлого года общий объем подписки составлял 127,8 млн. экземпляров, в этом году подписка на ноябрь и декабрь еще продолжается и цифры по итогам года незначительно вырастут, но в целом уже не превысят показатели предыдущих лет. Мы понимаем, что переход на электронные издания – это общемировой тренд, который также подтверждает и казахстанская статистика", – отметил директор филиала "Почтовый сервис" АО "Казпочта" Нуржан Джабаев,

Всего по стране распространяются по подписке 204 республиканские и 521 региональная газета. В целом, доля республиканских изданий в общем объеме подписки составила 45%, региональных – 54%. 1% тиража пришелся на международную периодику.

Больше всего газет и журналов выписывают в селах - 73% от всего тиража подписки. Сельчане предпочитают областные, городские и районные издания (58% общего тиража).

Лидерами среди регионов Казахстана по подписке являются Алматинская, Кызылординская, Карагандинская и Жамбылская области.

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