Одна страна – одна судьба

За годы независимости Казахстан утвердился в мировом сообществе как экономически конкурентоспособное государство.

Демократические, политические и экономические преобразования не появились сами собой, они реализовались благодаря выбранному курсу гражданского мира, внутриполитической стабильности и сильной социальной политике. Деятельность Первого Президента нашей страны - Лидера нации Нурсултана Назарбаева выражается в простой формуле - Казахстан является Родиной всех проживающих здесь людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Казахская земля стала родным домом для представителей многих этносов, которые в послевоенные годы были депортированы или по воле судьбы оказались в нашей стране. Потомки представителей этих этносов теперь живут в Казахстане, признав его своей Родиной. Тогда, в тяжелые времена, толерантный, всегда гостеприимный казахский народ, делясь порой последним, на деле продемонстрировал подлинный интернационализм. Поэтому история Казахстана - не только история казахского народа, но и тех, кто сейчас дружно проживает в братской семье народов Казахстана.

Важным элементом политической системы РК, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана. Созданная 1 марта 1995 года по инициативе Президента страны АНК как одно из главных детищ Главы государства стала высокоэффективным и надежным инструментом согласования интересов всех многочисленных этносов республики. Ассамблея народа Казахстана - это казахстанский феномен мировой истории, это институт гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. В 2007 году АНК впервые делегировала в Мажилис Парламента 9 депутатов, которые образовали там депутатскую группу, куда, помимо депутатов от ассамблеи, вошли депутаты от политических фракций партий «Ак жол», «Народные Коммунисты» и «Нур Отан». Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана успешно выполняют возложенные на них функции, выносят на обсуждение палаты законопроекты, выезжают в регионы страны, проводят регулярные встречи с представителями региональных подразделений ассамблеи и руководителями этнокультурных объединений.

АНК сегодня является конституционным органом, правовой статус которой закреплен специальным Законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» и «Положением об Ассамблее народа Казахстана». Этими документами регламентированы основные параметры организации работы АНК и особенности взаимодействия с государственными органами и общественными объединениями.

Во всех регионах функцио­нируют национально-культурные центры. Во многих регионах действуют Дома дружбы, в Астане - Дворец Мира и Согласия, где, помимо ежегодных сессий Ассамблеи народа Казахстана, проходят съезды мировых и традиционных религий. Национально-культурные центры проводят огромную работу, направленную на социально-экономическое и духовное развитие всех национальностей, сохранение, развитие и возрождение их культуры, родного языка, менталитета и традиций. Тем самым государство со своей стороны проявляет всевозможную заботу обо всех этносах, которые живут и трудятся на благо нашей общей Родины.

В Казахстане проживает более 130 этносов, и все они имеют равные права и возможности, сохраняют свои традиции, обычаи, родной язык. Все этносы Казахстана вносят свою весомую лепту в сохранение исторической памяти упрочения межэтнической дружбы и формирования казахстанского патриотизма. На сегодня в стране действует 88 школ, в которых обучение полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 специализированных лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые могут изучать языки 30 этносов. Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Казахстан отведено развитию национальной культуры и информационно-коммуникационных ресурсов. Кроме казахских и русских театров в стране работают еще 4 нацио­нальных театра - узбекский, уйгурский, корейский и немецкий. На информационном поле активно работают более 35 этнических газет и журналов. Наиболее крупных 6 этнических республиканских газет работают при государственной поддержке. Газеты и журналы выпускаются на 11 языках, радиопередачи - на 8, а телепередачи - на 7 языках.

Дни языков, декады этнокультурных центров, фес­тивали культуры и искусства народа Казахстана, совместное проведение национальных и религиозных праздников: мусульманского Курбан айта и христианского Рождества, организуемых под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, способствуют укреплению единства и дружбы казахстанцев, создают особую атмосферу в обществе и придают квазикультурный колорит стране.

После распада Советского Союза во многих республиках произошли конфликты национального характера. В настоящее время во многих арабских странах до сих пор идут братоубийственные войны и ежедневно проливается кровь. В этом, к сожалению, не трудно узреть тот вакуум, который образовывается при отсутствии должного культурного контакта между народами. Поэтому культура согласия и мира, исповедуемая в Казахстане и играющая роль стража, охраняющего наш Дом - наш Казахстан от подобных бедствий, должна послужить добрым примером другим странам. За годы независимости под руководством Лидера нации Нурсултана Назарбаева Казахстан сохранил мир. Потому что любые экономические успехи и достижения, социальные реформы стали возможными исключительно благодаря стабильности в обществе, толерантности и межэтническому согласию. В этом также большую роль сыграла Ассамблея народа Казахстана. Для духовной и культурной жизни и развития любого человека любой национальности в любой стране нужны 3 основные категории: мир, согласие и труд. Этого как раз не хватило в тех странах, где пролилась кровь, и сейчас продолжают погибать люди.

Любая замечательная идея может превратиться в пустую формальность, если не будет поддержки со стороны народа. Здесь ассамблея выполняет функцию открытого канала связи Главы государства с каждым гражданином страны.

Мурат АХМАДИЕВ,

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан,

член Совета Ассамблеи народа Казахстана