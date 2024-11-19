Ограбившего жителя Актау казахстанца задержали в Москве

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в столице РФ задержали 33-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за грабеж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау. Фигурант помещен под стражу.

В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан.

Ранее, бежавшего алматинского бухгалтера задержали на острове Хиос, расположенном на территории Греции. Подозреваемого в наркообороте казахстанца экстрадировали из Турции.