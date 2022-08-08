Ограничения из-за бруцеллеза ввели в Акмолинской области

Ограничительные мероприятия ввели в селе Петровка Николаевского сельского округа Астраханского района Акмолинской области из-за обнаружения бруцеллеза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

У более 20 овец обнаружили бруцеллез. Как оказалось, житель села У. приобрел 97 голов мелкого рогатого скота еще осенью прошлого года.

Согласно правилам, о покупке он обязан был проинформировать местных ветеринаров, которые в свою очередь должны в таких случаях проводить исследования на бруцеллез. Однако фермер проигнорировал данные условия, и заболевание обнаружилось лишь весной текущего года при сезонной обработке животных.

Отметим, в селе на сегодня насчитывается 2 304 головы КРС, 1 200 – МРС, 625 свиней и 330 лошадей.

По словам руководителя областного управления ветеринарии Талгата Жунусова, результаты диагностических исследований, проведенных методом ПЦР, пришли только в июне из-за отсутствия специального диагностического оборудования.

«В результате по представлению государственного ветеринарного инспектора области акимом сельского округа в настоящее время принято решение об установлении ограничительных мероприятий на территории села», – сообщил глава ветеринарного ведомства.

В настоящее время на территории населенного пункта республиканским противоэпизоотическим отрядом под контролем ветеринарной инспекции проводятся оздоровительные мероприятия. Запрещены реализация продукции животноводства, а также забой скота. Каждые 15-20 дней у животных будут брать кровь, при получении двукратного отрицательного результата ограничения снимаются.