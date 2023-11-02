Охранника арестовали за приставание к ученице в школе Алматы

Происшествия
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По словам матери девочки, администрация школы пыталась загладить вину, в обмен на молчание предложив путевку в санаторий

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы мать 11-летней школьницы заявила, что охранник домогался ее дочери. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Инцидент попал на камеру наблюдения. На кадрах записи видно, как пожилой мужчина передал шестикласснице оставленное на вахте учителем задание, и вдруг начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян.

Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину, в обмен на молчание предложив путевку в санаторий.

"Школа предлагала путевку, чтобы ребенок отдохнул. Я даже не спросила, куда. Я сразу закрыла тему", - говорит женщина.

Директор общеобразовательной школы №160 г. Алматы Гульшат Аминова подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. Руководитель учебного заведения уверяет, что после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и учитель, оставивший на вахте задание для ученицы, получили выговор.

"Замдиректора были в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Охранник Масимжан Таипов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент Таипов пристал к ней, обнял ее, начал целовать. Мною объявлено наказание в виде выговора заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, а также учителю, который оставил задание на вахте", - прокомментировала директор.

Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".

"Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Впрочем, родители ребенка считают, что наказание должен понести не только сторож, но и администрация школы. Они требуют уволить директора учебного заведения, добавил телеканал.

 

#Алматы #арест #школа #приставание #охранник #ученица

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