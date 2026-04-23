Около 200 тысяч читателей охватила Неделя, приуроченная ко Дню Книги

В рамках тематической недели, посвященной Национальному дню книги, в Казахстане отметили заключительный день – «Кітап – достық амбассадоры»

Этот день был направлен на популяризацию отечественной литературы среди зарубежной аудитории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В библиотеках, учреждениях культуры и образования по всей республике прошли встречи с казахстанскими авторами, чьи произведения переведены на иностранные языки, а также с переводчиками и издателями.

Так, в Астане в рамках IX Международной книжной выставки-ярмарки «Astana Eurasian Book Fair – 2026» прошла презентация книг и выставка «Ғасырдың ғаламат ақыны», посвященная наследию поэта Мухтара Шаханова. В Алматы состоялся литературно-интерактивный квест «Әлемді біріктірген – Қазақ кітабы», где были представлены переводы повести Бердибека Сокпакбаева «Менің атым Қожа» на иностранные языки. Также была организована книжная выставка «Қазақ әдебиеті әлем тілдерінде».

Всего, в рамках тематической недели, мероприятия по всей стране охватили около 200 тысяч человек.

Сегодня, 23 апреля, в Казахстане отмечают Национальный день книги, учрежденный по инициативе Главы государства. Этот день призван укрепить культуру чтения, повысить интерес к литературе и подчеркнуть особую роль книги в духовном и интеллектуальном развитии общества.