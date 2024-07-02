Около 4 тысяч водителей мопедов и самокатов привлекли к ответственности в Астане

Полицейскими с начала года к административной ответственности привлечены около 2900 водителей мопедов и свыше 1000 водителей самокатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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С наступлением лета на дорогах столицы увеличилось количество водителей, управляющих мопедами и самокатами, зачастую которые нарушают правила дорожного движения РК.

На коммунальную стоянку водворены более 1000 мопедов и более 150 самокатов. Зарегистрировано 99 случаев ДТП с участием водителей мопедов, 9 случаев ДТП с участием водителей электросамокатов.

К примеру, 16-летний подросток, управляя мопедом по улице Майлина, на пересечении проспекта Момышулы, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Accent. В результате ДТП, несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка.



