Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

57 человек погибли в Южно-Африканской Республике из-за холодного циклона, который принёс с собой снегопады с дождём. Несколько жителей пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Местные власти предполагают, что число жертв может увеличиться, так поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Сильнее всего от непогоды пострадали две провинции - Восточно-Капская и Квазулу-Натал. Без жилья там остались несколько тысяч семей. Повреждены больше 150 школ.

Метеослужба страны объявила оранжевый уровень опасности.