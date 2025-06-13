Около 60 человек погибли в ЮАР из-за снегопадов и дождей

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Метеослужба страны объявила оранжевый уровень опасности

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

57 человек погибли в Южно-Африканской Республике из-за холодного циклона, который принёс с собой снегопады с дождём. Несколько жителей пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Местные власти предполагают, что число жертв может увеличиться, так поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Сильнее всего от непогоды пострадали две провинции - Восточно-Капская и Квазулу-Натал. Без жилья там остались несколько тысяч семей. Повреждены больше 150 школ.

Метеослужба страны объявила оранжевый уровень опасности.

 

#жертвы #ЮАР #снегопад

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