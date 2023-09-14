Около 700 млн тенге требуется на доплаты лесникам в Семее

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На нехватку 702 млн тенге для выплаты доплат за риск лесникам посетовало руководство «Семей орманы» на встрече с федерацией профсоюзов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

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Как рассказал глава «Семей орманы» Кайрат Хасенов, с введением с 1 июля текущего года доплаты в размере 70% за работу, связанную с рисками для здоровья и жизни и увеличением фонда оплаты труда со второго полугодия работникам резервата необходимо более 702 млн дополнительных средств. Таких денег, как утверждает Хасенов, у предприятия нет.

«Экономия денег от уменьшения оплаты труда техперсонала составила 118  974 000 тенге. Они пошли на выплату надбавки за июль и август. На сентябрьскую выплату и до конца года денег нет», – рассказал директор.

Как отметили представители филиалов «Семей орманы», низкая зарплата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья, в свою очередь, стали причиной другой не менее важной проблемы – текучесть кадров и как следствие, нехватка работников в лесхозах.

Вместе с тем, по мнению председателя отраслевого профессионального союза работников лесного хозяйства и животного мира Кайрата Устемирова, на уровне отрасли необходимо вносить изменения в отдельные приказы Минэкологии.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи руководства и работников резервата с председателем федерации профсоюзов РК.

Выслушав обращения работников «Семей орманы», глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что по возвращению в столицу все проблемные вопросы работников резервата будут поставлены перед социальными партнерами в министерстве экологии и правительстве страны.  

«В то время как во всем мире используются последние цифровые разработки по предотвращению, мониторингу и тушению природных пожаров, начиная с патрулирования беспилотниками, использования робототехники в тушении возгораний, наши работники лесхозов идут тушить пожар лопатами. Ни противопожарной спецодежды, ни исправной современной пожарной техники, ни системы мониторинга. Почему эти вопросы до сих пор не решены уполномоченными органами? Однозначно, что копившиеся десятилетиями проблемы работников лесного хозяйства нужно срочно решать, причем решения должны приниматься системные. Федерация профсоюзов обратится с соответствующим запросом к правительству», – отметил Сатыбалды Даулеталин.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности труда и своевременной выплаты заработной платы должны быть первоочередными на каждом предприятии страны.

Напомним, в ходе встречи с ФПРК лесники пожаловались на то, что до сих пор не получили обещанную спецтехнику.  

Ранее в резервате «Семей орманы» произошел крупнейший в стране пожар, в котором горело больше тысячи гектаров леса и погибли лесники.             

#зарплата #профсоюз #риск #нехватка

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