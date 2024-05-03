Около 90 домов построят в 2 районах Акмолинской области за счет благотворительных взносов

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

ОФ «Қазақстан халқына» обеспечит строительство 87 домов для пострадавших от паводков в Буландынском и Жаркаинском районах Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на фонд

Фото: ОФ «Қазақстан халқына»

Дома будут построены по типовому проекту, предложенному акиматом Акмолинской области, за счет финансовых ресурсов фонда.

ОФ «Қазақстан халқына» и акимат Акмолинской области подписали меморандум о строительстве жилых домов для пострадавших от паводков

Меморандум определяет совместные подходы, обязанности сторон и распределение функций для достижения благотворительной цели в сжатый срок, с соблюдением прозрачности всех процедур и документальным сопровождением всего объема строительных работ. 

«Фонд «Қазақстан халқына», созданный по инициативе президента, направлен для решения насущных вопросов населения. Уверен, что наш совместный проект будет реализован качественно, и до осени почти сотня семей земляков отметит новоселье», - отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«Наша цель - обеспечить комфортным жильем свыше 500 семей в регионах, пострадавших от стихии, с этой целью сбор средств и пожертвований продлен до конца мая», - сказала Ляззат Чинкисбаева, заместитель председателя правления Фонда. 

Ранее, ОФ «Қазақстан халқына» были подписаны меморандумы о строительстве домов с акиматами ЗКО, СКО и Костанайской областей, аналогичная работа ведется с акиматами областей пострадавших от наводнений.

8 апреля попечительский Совет Фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на ликвидацию последствий ЧС. Дополнительно на эти цели будут направлены все денежные средства, поступившие в период с 1 апреля по 31 мая.

#паводки #Акмолинская область #дома

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