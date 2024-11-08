Премьер: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в форуме малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Участие в форуме приняли свыше 450 представителей МСБ со всех регионов Казахстана. Внимание уделено развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, увеличению доли внутристрановой ценности, упрощению административных процедур посредством цифровизации услуг, реализации инвестпроектов, расширению экспортного потенциала ОТП и др.

Олжас Бектенов отметил, правительством проводится комплексная работа по повышению деловой активности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Так, согласно внедренному принципу регулирования «с чистого листа», с прошлого года отменено свыше 10 тыс. требований, мешающих бизнесу развиваться. В целях поддержки приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства реализуются финансовые меры содействия. В рамках субсидирования и частичного гарантирования по кредитам банков второго уровня охват с 2019 года вырос в 5 раз и составил свыше 150 тыс. проектов. При этом сумма выплаченных им субсидий увеличилась в 8 раз.

В целом в результате принимаемых комплексных мер доля МСБ в экономике страны выросла до 37%. В сфере бизнеса на сегодня заняты свыше 4 млн граждан. За прошедшие полгода субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на 34 трлн тенге, рост составил порядка 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Президент четко заявил, что открытие дороги отечественному бизнесу и инвесторам – одна из приоритетных задач правительства и всех государственных органов. Наша цель – создать экономику, в которой бизнес будет чувствовать себя уверенно, а также получит возможность воплощать свои идеи, расширяться и инвестировать в будущее. Для этого важно, чтобы каждый предприниматель мог рассчитывать на открытое и оперативное взаимодействие с госорганами. В условиях глобальных вызовов и быстрого технологического прогресса необходимо не только развивать механизмы поддержки предпринимателей, но и активно диверсифицировать экономику. И здесь роль бизнеса первостепенна», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Эффективность мер поддержки со стороны государства отмечена на примере АПК. В этом году льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ было увеличено в 2,5 раза и составило 580 млрд тенге, что позволило получить высокую урожайность по всем видам сельскохозяйственных культур.

Премьер-министр отметил перспективы достижения аналогичных показателей в сфере МСБ. При этом господдержка должна сопровождаться встречными обязательствами бизнеса в виде обеспечения внутреннего рынка качественной и недорогой продукцией, глубокой переработки, создания постоянных рабочих мест и постепенного укрупнения с прицелом на экспорт.

Обозначен серьезный потенциал в развитии пояса МСБ вокруг крупного бизнеса. Крупные предприятия должны активно заключать долгосрочные контракты именно с местными компаниями. Это станет обязательным условием получения господдержки. Соответствующие поручения даны всем институтам развития.

Правительством в этом году принят ряд решений в части приоритетной поддержки отечественных товаропроизводителей. На сегодня в 3 раза расширен перечень товаров, приобретаемых по госзакупу в приоритетном порядке у казахстанских товаропроизводителей – это 4,5 тыс. видов. Сумма заключенных договоров увеличена на 31% и составила 167 млрд тенге.

Изменения также внесены в процедуры закупок крупными заказчиками (Фонд «Самрук-Қазына», недропользователи): в текущем году с отечественными товаропроизводителями заключено более 100 долгосрочных договоров на сумму 470 млрд тенге и свыше 260 офтейк-контрактов на 134 млрд тенге, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках объявленного президентом Года рабочих профессий отдельное внимание уделено вопросам развития человеческого капитала, интеграции науки и производства. Олжас Бектенов призвал бизнес концентрировать усилия на повышении кадрового потенциала, предоставлении эффективной базы для студенческой практики и трудоустройства выпускников путем квотирования рабочих мест.

В ходе форума председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов сообщил о развитии экосистемы малого и среднего бизнеса в РК. Социальный предприниматель Жанагуль Жапарова рассказала об участии в проекте «Одно село – один продукт», нацеленного на развитие села путем производства всей цепочки – от сырья до готового продукта. Руководители ТОО «Казэлектромаш» Виталий Распопин и ТОО «Кублей» Зауре Берекешева поделились опытом по освоению высоких переделов и развитию мясной переработки через кластерный подход.

На полях форума премьер-министр ознакомился с линейкой выпускаемых отечественных товаров. Особую важность для экономики представляют проекты, реализуемые казахстанскими предпринимателями по всей цепочке производства. На примере текстильной промышленности руководителю правительства представили ряд предприятий, которые занимаются выращиванием хлопка, производством нитей и тканей, а также выпуском уже готовой продукции, пользующейся спросом как внутри страны, так и за рубежом. В данном контексте Олжас Бектенов подчеркнул важность нового подхода по поддержке проектов согласно принципу создания кластеров с учетом направления региона. Совместно с бизнесом были обсуждены вопросы, решение которых позволит дать дополнительный импульс развитию МСБ. Премьер-министр дал ряд поручений соответствующим министерствам и организациям.