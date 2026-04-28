Олжас Бектенов обсудил с Премьером Чехии перспективы двустороннего сотрудничества

Правительство

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению деловых связей и реализации совместных проектов

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, прибывшим в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, цифровой и гуманитарной сферах. Чехия входит в число значимых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил $705 млн, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом, валовый приток прямых иностранных инвестиций из Чехии – $59 млн с ростом в 39%.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана последовательно создает условия для привлечения инвестиций, технологического партнерства и развития несырьевых отраслей экономики. Чехия является для Казахстана надежным партнером в Европейском союзе. Важно, чтобы наше двустороннее сотрудничество получило практическое продолжение в виде конкретных проектов в промышленности, энергетике, транспортной логистике, цифровизации и искусственном интеллекте», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш обозначил заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном в области химической промышленности, энергетики, водных ресурсов и других перспективных направлений. Одной из наиболее прочных основ казахско-чешского взаимодействия является промышленная кооперация, где акцент сделан на развитие сервисных хабов и локализацию производств. Рассмотрены перспективы взаимодействия по критически важным минеральным ресурсам с упором на глубокую переработку и трансфер технологий. Отдельное внимание уделено энергетическому сотрудничеству и перспективам партнерства в области модернизации предприятий с внедрением экологических технологий и передовых инженерных решений. Отмечены возможности взаимодействия в атомной энергетике, в том числе в рамках сотрудничества «Казатомпрома» с компанией ČEZ. Дополнительный потенциал имеется в сфере услуг топливного цикла, а также в области технологического обмена, подготовки специалистов и реализации смежных индустриальных проектов.

Обсуждены перспективы развития транспортной связанности между Казахстаном и Чехией. За 3 месяца 2026 года объем железнодорожных перевозок составил 10,1 тыс. тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 18%. По итогам 2025 года объем автомобильных перевозок превысил 38 тыс. тонн. Географическое положение Казахстана и развивающаяся транспортная инфраструктура создают возможности для чешского бизнеса по выходу на региональные рынки. В сфере цифровизации подчеркнут потенциал для совместных инициатив по таким направлениям как GovTech и развитие искусственного интеллекта. Отмечена роль Международного финансового центра «Астана» как площадки для привлечения инвестиций и поддержки международного бизнеса. На данной платформе уже работают чешские компании, включая инвестиционный фонд Wood & Company.

В рамках развития гуманитарных и образовательных связей Казахстан и Чехия поддерживают активный академический обмен, межвузовское сотрудничество и реализуют совместные культурные проекты. В сфере защиты биоразнообразия и экологических инициатив внимание уделено совместной работе по реинтродукции лошадей Пржевальского в РК, направленной на сохранение уникального вида.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению деловых связей и реализации совместных проектов, направленных на развитие долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства между Казахстаном и Чехией.  

#Казахстан #премьер #Чехия

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Бектенов дал ряд поручений по развитию и внедрению ИИ
Организацию детского летнего отдыха обсудили в правительстве
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в…
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине

