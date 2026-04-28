Олжас Бектенов обсудил с Премьером Чехии перспективы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, прибывшим в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, цифровой и гуманитарной сферах. Чехия входит в число значимых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил $705 млн, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом, валовый приток прямых иностранных инвестиций из Чехии – $59 млн с ростом в 39%.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана последовательно создает условия для привлечения инвестиций, технологического партнерства и развития несырьевых отраслей экономики. Чехия является для Казахстана надежным партнером в Европейском союзе. Важно, чтобы наше двустороннее сотрудничество получило практическое продолжение в виде конкретных проектов в промышленности, энергетике, транспортной логистике, цифровизации и искусственном интеллекте», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш обозначил заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном в области химической промышленности, энергетики, водных ресурсов и других перспективных направлений. Одной из наиболее прочных основ казахско-чешского взаимодействия является промышленная кооперация, где акцент сделан на развитие сервисных хабов и локализацию производств. Рассмотрены перспективы взаимодействия по критически важным минеральным ресурсам с упором на глубокую переработку и трансфер технологий. Отдельное внимание уделено энергетическому сотрудничеству и перспективам партнерства в области модернизации предприятий с внедрением экологических технологий и передовых инженерных решений. Отмечены возможности взаимодействия в атомной энергетике, в том числе в рамках сотрудничества «Казатомпрома» с компанией ČEZ. Дополнительный потенциал имеется в сфере услуг топливного цикла, а также в области технологического обмена, подготовки специалистов и реализации смежных индустриальных проектов.

Обсуждены перспективы развития транспортной связанности между Казахстаном и Чехией. За 3 месяца 2026 года объем железнодорожных перевозок составил 10,1 тыс. тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 18%. По итогам 2025 года объем автомобильных перевозок превысил 38 тыс. тонн. Географическое положение Казахстана и развивающаяся транспортная инфраструктура создают возможности для чешского бизнеса по выходу на региональные рынки. В сфере цифровизации подчеркнут потенциал для совместных инициатив по таким направлениям как GovTech и развитие искусственного интеллекта. Отмечена роль Международного финансового центра «Астана» как площадки для привлечения инвестиций и поддержки международного бизнеса. На данной платформе уже работают чешские компании, включая инвестиционный фонд Wood & Company.

В рамках развития гуманитарных и образовательных связей Казахстан и Чехия поддерживают активный академический обмен, межвузовское сотрудничество и реализуют совместные культурные проекты. В сфере защиты биоразнообразия и экологических инициатив внимание уделено совместной работе по реинтродукции лошадей Пржевальского в РК, направленной на сохранение уникального вида.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению деловых связей и реализации совместных проектов, направленных на развитие долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства между Казахстаном и Чехией.