Олжас Бектенов встретился с руководством ЕБРР, ExxonMobil и Marubeni

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов провел ряд встреч с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом и управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокава, прибывшими в Астану для участия в 38-ом пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо обсуждены вопросы наращивания инвестиционного сотрудничества в области строительства и модернизации социальной, транспортной, промышленной, инженерной инфраструктуры, цифровизации и искусственного интеллекта, а также укрепления взаимодействия в финансовой сфере и мерах поддержки бизнеса.

Премьер-министр отметил значимую роль Банка в улучшении инвестиционного климата и устойчивого развития экономики Казахстана. За годы совместной работы портфель ЕБРР в стране достиг 354 проектов на общую сумму $12,7 млрд в сферах малого и среднего бизнеса, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства и информационных технологий. Одиль Рено-Бассо сообщила, что в этом году объем инвестиций ЕБРР в экономику Казахстана достигнет исторического уровня: на сегодняшний день профинансировано проектов в Казахстане на сумму свыше 800 млн евро. В целом, по итогам года ожидается, что приток инвестиций может превысить 1,3 млрд евро.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и реализации новых совместных проектов. В ходе переговоров со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом рассмотрены текущие производственные показатели и вопросы дальнейшего технологического развития. ExxonMobil участвует в реализации крупных совместных проектов – Тенгиз, Кашаган, Каспийский трубопроводный консорциум. Стороны отметили плодотворный характер сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.

На встрече с управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокавой обсуждены перспективы дальнейшего развития казахско-японского экономического сотрудничества. Отмечено, что Marubeni является давним и надежным партнером Казахстана в области энергетики и промышленного производства. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления деловых связей и расширения практического взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран. По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества, реализации действующих проектов и проработке новых инвестиционных инициатив в приоритетных секторах экономики Казахстана.

#Правительство #ЕБРР #ExxonMobil #Marubeni

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
История ожила в «цифре»
Первые ракетки страны стартовали с побед
Ночь – не время для детских прогулок
Подиум для всех
Под властью резца
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Пластиковые отходы – в дело
Мощности увеличились в три раза
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Врачи помогают получить профессию
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Эстафета чести
Европейский вектор
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Дом, в котором живут летчики
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическо…
Правительство завершит модернизацию автопунктов пропуска в …
Олжас Бектенов встретился с руководством международных комп…
Законодательство в сфере брака и семьи усовершенствуют в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]