Олжас Бектенов встретился с руководством ЕБРР, ExxonMobil и Marubeni

Премьер-министр Олжас Бектенов провел ряд встреч с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом и управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокава, прибывшими в Астану для участия в 38-ом пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо обсуждены вопросы наращивания инвестиционного сотрудничества в области строительства и модернизации социальной, транспортной, промышленной, инженерной инфраструктуры, цифровизации и искусственного интеллекта, а также укрепления взаимодействия в финансовой сфере и мерах поддержки бизнеса.

Премьер-министр отметил значимую роль Банка в улучшении инвестиционного климата и устойчивого развития экономики Казахстана. За годы совместной работы портфель ЕБРР в стране достиг 354 проектов на общую сумму $12,7 млрд в сферах малого и среднего бизнеса, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства и информационных технологий. Одиль Рено-Бассо сообщила, что в этом году объем инвестиций ЕБРР в экономику Казахстана достигнет исторического уровня: на сегодняшний день профинансировано проектов в Казахстане на сумму свыше 800 млн евро. В целом, по итогам года ожидается, что приток инвестиций может превысить 1,3 млрд евро.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и реализации новых совместных проектов. В ходе переговоров со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом рассмотрены текущие производственные показатели и вопросы дальнейшего технологического развития. ExxonMobil участвует в реализации крупных совместных проектов – Тенгиз, Кашаган, Каспийский трубопроводный консорциум. Стороны отметили плодотворный характер сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.

На встрече с управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокавой обсуждены перспективы дальнейшего развития казахско-японского экономического сотрудничества. Отмечено, что Marubeni является давним и надежным партнером Казахстана в области энергетики и промышленного производства. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления деловых связей и расширения практического взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран. По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества, реализации действующих проектов и проработке новых инвестиционных инициатив в приоритетных секторах экономики Казахстана.