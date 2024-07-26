Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности области Абай

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Посещены отечественные предприятия, в частности, заводы по выпуску упаковочных материалов, цемента и машиностроительные производства.

Олжас Бектенов осмотрел производственные мощности ТОО «Казполиграф». Старейший комбинат с 83-летней историей изготавливает практически все виды упаковок для пищевой промышленности. Объем ежегодного производства составляет порядка 35,5 тыс. тонн различных видов бумажной и картонной тары, прессованных и упаковочных изделий из полимерных пленок. Весь ассортимент пользуется широким спросом среди казахстанских производителей продуктов питания, а также экспортируется в соседние страны.

«Наш завод действует с 1941 года, работают здесь более 700 человек. Мы производим упаковочные материалы, гофроящики, этикетки для пищевой промышленности и другую продукцию. Используем такие материалы, как пленка, пергамент, фольга, эколин. Продукцию поставляем в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан», – сообщил директор по внешней экономике ТОО «Казполиграф» Кайрат Омаргалиев.

Премьер-Министр был ознакомлен с продукцией местных производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность региона и республики в целом. Область Абай в полном объеме покрывает собственные потребности в овощах, муке, макаронной и мясной продукции (по говядине – на 229%, по мясу птицы – на 151%). В прошлом году регион на 3% увеличил производство мяса (до 83,8 тыс. тонн) и молочной продукции – на 2,4% (289,6 тыс. тонн).

Кроме того, глава правительства посетил ТОО «ПК «Цементный завод Семей», построенный в 1958 году. С 2016-го года предприятием взят курс на полную модернизацию. Приобретен собственный парк вагонов, введены новые линии по увеличению производственных мощностей, реализованы экологические проекты по замене электрофильтров двух печей на современное высокоэффективное пылеулавливающее оборудование. Мощность завода составляет 1 150 тыс. тонн цемента в год. Продукция реализуется на казахстанском рынке и экспортируется за рубеж.

«Мы делаем акцент на производстве товаров среднего и высокого передела. Но при этом не должны забывать про предприятия, которые обеспечивают нас базовыми материалами, такими как цемент, бетонные и железобетонные изделия, которые используются повсеместно. В текущем году перед правительством поставлена задача по строительству рекордных 18 млн квадратных метров жилья. Это приведет к росту спроса на строительные материалы. «Цементный завод Семей» является одним из системообразующих предприятий и ответственным представителем бизнеса, оказывающим социальную помощь городу. Со стороны правительства будут обеспечены все необходимые меры поддержки таким предприятиям», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-Министр также посетил машиностроительный завод ТОО «СемАЗ» и Семипалатинский машиностроительный завод. Главе правительства доложили о текущей деятельности и дальнейших планах по развитию технологических линий предприятий.

Справочная информация: Объем производства промышленной продукции в области Абай за январь-июнь т.г. составил 895,7 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (673,6 млрд тенге в 2023 г.). Доля промышленности в ВРП (валовом региональном продукте) за 3 месяца составила 41%. Также в текущем году в регионе выросло число занятых в промышленности – 26,5 тыс. человек.