Олжас Бектенов побывал на энергообъектах Павлодарской области

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область проверил исполнение поручений Главы государства по укреплению энергетической безопасности, развитию угольной генерации и вводу новых мощностей для покрытия растущих потребностей экономики и населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В рамках поездки Олжас Бектенов ознакомился с развитием энергетической инфраструктуры региона. Павлодарская область является флагманом в производстве и развитии электроэнергетики. За 2025 год в регионе выработано 42% от странового объема. На примерах ряда энергообъектов Экибастуза – в частности, ГРЭС-1, ГРЭС-2, угольного карьера ТОО «Богатырь Көмір» рассмотрены текущие показатели работы и перспективы дальнейшего развития энергокомплекса.

На площадке самой крупной станции страны, работающей на твердом топливе, Экибастузской ГРЭС-1 им. Болата Нуржанова Премьер-министру доложили о ходе модернизации объекта. Проводимая реконструкция топливоподачи, строительство новой дымовой трубы с последующим демонтажем старой выступают одним из ключевых элементов повышения надежности энергоснабжения региона.

Здесь же были презентованы проекты по развитию генерации и сетевой инфраструктуры области, включая реконструкцию энергоблока №7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт, модернизацию отдельных энергоисточников, а также проработку новых проектов на базе современных технологий и развитие альтернативной энергетики. 

По информации министра энергетики Ерлана Аккенженова, в этом году в Казахстане планируется ввод порядка 2,6 ГВт новых мощностей, в числе которых газовые проекты на 2 427,6 МВт и ВИЭ на 245,8 МВт. Всего будет реализовано 13 проектов, среди которых Текелийский энергокомплекс, Атырауская ТЭЦ, парогазовые установки в Туркестанской области, городе Алматы и др. 

Аким Павлодарской области Асаин Байханов доложил о прохождении отопительного сезона 2025-2026 гг. На энергоисточниках выполнен ремонт 46 единиц основного оборудования, модернизированы 37,1 км тепловых сетей, что позволило обеспечить работу систем теплоснабжения в штатном режиме и снизить уровень износа на 1,5%.

На строительной площадке Экибастузской ГРЭС-2 Премьер-министр ознакомился с ходом реализации проекта расширения и реконструкции станции. На сегодня установленная мощность составляет 1 ГВт. Строительство энергоблоков №3 и №4 позволит обеспечить прирост электрической мощности станции до 2,1 ГВт. Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов доложил, что ввод в эксплуатацию будет обеспечен в сентябре 2028 (энергоблок №3) и сентябре 2030 гг. (энергоблок №4) соответственно. Суммарный объем инвестиций для реализации проекта расширения превышает 1,2 трлн тенге. 

По проекту строительства ГРЭС-3 отмечено, что планируется создание новой угольной генерации общей мощностью 2,64 ГВт на основе технологии «чистого угля» с поэтапным вводом мощностей.

«На Национальном курултае Глава государства подчеркнул, что вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться нами как важная часть государственной политики. Запуск дополнительных энергоблоков ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 – это сигнал для всей экономики. Мы постепенно идем к устранению энергодефицита и предоставлению необходимых энергомощностей как для нашего бизнеса, так и инвесторов», – отметил Олжас Бектенов.

Также Премьер-министр ознакомился с процессом добычи угля открытым способом на карьере ТОО «Богатырь Көмір» – одного из самых крупных разрезов в мире размером более 43 км2 и глубиной свыше 300 метров. Предприятие ведет разработку на двух разрезах – «Богатырь» и «Северный». 

На сегодня ТОО «Богатырь Көмір» является одним из ведущих угледобывающих активов страны: на его долю приходится 38% от общего объема добычи угля в Казахстане. Запасы оцениваются в более чем 2,3 млрд тонн, что обеспечивает долгосрочную стабильность поставок. Генеральный директор Евгений Мастернак проинформировал о планах по наращиванию объемов добычи. В настоящее время общая производственная мощность разрезов «Богатырь» и «Северный» составляет 42 млн тонн угля в год. Целевой показатель на 2026 год – 45,2 млн тонн, к 2032 году его планируется довести до 56,5 млн тонн. Отмечено, что в ближайшие 7 лет в новое строительство, приобретение оборудования, реконструкцию, модернизацию и ремонт будет инвестировано порядка 360 млрд тенге. 

В соответствии с поручениями Президента по использованию угольного потенциала страны как стратегического ресурса Премьер-министр подчеркнул важность внедрения современных технологий и повышения промышленной безопасности. Глава государства также поставил задачу придать развитию угольной генерации статус национального проекта. По данным Министерства энергетики, работа в данном направлении уже ведется. В проект будут включены порядка 7,6 ГВт угольной генерации с приоритетом современных решений на базе технологии «чистого угля» и соблюдением требований экологического законодательства. Для покрытия растущего потребления в 2026 году планируется ввести порядка 2,6 ГВт мощности, в 2027 году – порядка 1 ГВт. Таким образом, к концу I квартала следующего года ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии, а к концу года – будет обеспечен профицит на уровне порядка 1,3 млрд кВтч. 

По итогам посещения объектов энергокомплекса в Экибастузе Премьер-министр поручил в установленные сроки завершить модернизацию ГРЭС‑1, обеспечить строительство и своевременный ввод энергоблоков №3 и №4 на ГРЭС‑2, а также оказать содействие в реализации инвестиционных планов ТОО «Богатырь Көмір».

#безопасность #Бектенов #Павлодарская область #энергетика

