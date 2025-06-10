За четыре месяца товарооборот Казахстана с Узбекистаном составил $1,3 млрд

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе выступления на пленарной сессии IV Ташкентского международного инвестиционного форума отметил, что привлечение инвестиций выступает ключевым фактором развития экономики, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«На недавнем Астанинском экономическом форуме Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность нашей страны формированию стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии. Правительство Казахстана готово создавать успешные и долгосрочные проекты в духе взаимного доверия и устойчивого развития.

Привлечение инвестиций выступает ключевым фактором в экономической парадигме нашего региона. Казахстан нацелен обеспечить приток иностранного капитала в экономику в объеме не менее $150 млрд к 2029 году. Задачи масштабные и амбициозные, но с нашей точки зрения – достижимые. Для этого последовательно проводятся масштабные реформы, направленные на структурные преобразования национальной экономики», - отметил Олжас Бектенов.

В Казахстане инвесторам предоставляются гибкие и индивидуальные преференции, включая налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин, предоставление натурных грантов, подведение инфраструктуры и другие. С крупными инвесторами заключаются Соглашения об инвестициях, которые обеспечивают стабильность законодательства на срок до 25 лет для реализации проектов в приоритетных отраслях. Функционируют специальные экономические и индустриальные зоны, оснащенные готовой инфраструктурой, а также предоставляющие налоговые и таможенные льготы. Уникальные условия для ведения бизнеса предоставляются в Международном финансовом центре «Астана». Наличие юрисдикции английского права на базе МФЦА гарантирует прозрачность юридических процедур. 

Кроме того, Премьер-министр РК Олжас Бектенов акцентировал внимание на расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, углублении регионального партнерства в энергетике и логистике, развитии сферы критически важных полезных ископаемых, а также цифровизации и обеспечении устойчивого роста. В энергетической сфере названы приоритетные направления сотрудничества стран региона, включая совместную реализацию трансграничных проектов, производство и передачу зелёной энергии. Внимание также уделено развитию транспортно-логистической инфраструктуры, в частности реализации крупных инвестиционных проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отмечена необходимость трансформации цифровой инфраструктуры и привлечения долгосрочных инвестиций в критически важные сферы, включая центры обработки данных, прокладку транснациональных оптоволоконных линий, развитие суперкомпьютерных мощностей и экосистемы искусственного интеллекта.

В ходе пленарного заседания с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева обсуждены стратегии устойчивого развития, инвестиций и регионального партнерства. На форуме также выступили Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, Президент банка стран БРИКС Дилма Руссефф. В мероприятии также приняли участие главы правительств, представители международных организаций, глобальных корпораций и финансовых институтов.

Участники форума отметили важность координации усилий стран Центральной Азии для повышения инвестиционной привлекательности всего региона.



На полях форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Олжас Бектенов передал слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического, промышленного, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Узбекистан является значимым торговым партнером Казахстана. По итогам четырех месяцев текущего года товарооборот составил $1,3 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Экспорт вырос на 15,9%, составив $1 млрд. Основным драйвером стала кооперация в сферах промышленности, автомобилестроения и сельского хозяйства. 

#Узбекистан #Правительство #инвестиции #премьер

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