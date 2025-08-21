Фото: пресс-служба правительства

В совещании приняли участие помощник Президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Фонда национального благосостояния «ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, и.о. председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Марат Тулебаев.



Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.



По данным Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.



Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.



В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.

Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.



В целом Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП «Жезказганредмет». Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.



По итогам совещания Премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов. Кроме того, внимание было уделено работе по созданию Регионального исследовательского центра по редким и редкоземельным металлам на базе РГП «Национальный центр технологического прогнозирования».



Справочно: Для современной промышленности развитие производства редких и редкоземельных металлов имеет важное значение. По данным 2024 года, мировой рынок данного вида сырья составил 1,6 млн тонн. При этом среднегодовой рост спроса в 2023-2024 годах достигал 30%.