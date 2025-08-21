Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии РК занимает 2,4%

Правительство
116

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений Президента, поставленных на расширенном заседании Правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в данную сферу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В совещании приняли участие помощник Президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Фонда национального благосостояния «ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, и.о. председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Марат Тулебаев.

Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.

По данным Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.

Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.

В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.

Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.

В целом Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП «Жезказганредмет». Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.

По итогам совещания Премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов. Кроме того, внимание было уделено работе по созданию Регионального исследовательского центра по редким и редкоземельным металлам на базе РГП «Национальный центр технологического прогнозирования».

Справочно: Для современной промышленности развитие производства редких и редкоземельных металлов имеет важное значение. По данным 2024 года, мировой рынок данного вида сырья составил 1,6 млн тонн. При этом среднегодовой рост спроса в 2023-2024 годах достигал 30%.

#Бектенов #совещание #редкоземельные металлы

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Путь воды
Осваивать международный рынок
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Для повышения качества услуг
Государство поддержит многодетные семьи
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
В магазинах не хватает полок местным производителям
Вспоминая Достоевского
Тайны древних курганов
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Реализация Послания Президента-2024: введено в эксплуатацию…
Реализация Послания Президента: как ведется масштабная моде…
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения по…
Правительственные группы проверяют подготовку регионов к от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]