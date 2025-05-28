Олжас Бектенов встретился с вице-президентом ExxonMobil

Энергетика,Правительство
96

Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом по вопросам нефтегазового сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В ходе встречи внимание уделено текущему статусу и ходу реализации ключевых совместных проектов, включая Тенгизское и Кашаганское месторождения, а также дальнейшую эксплуатацию системы трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума. Особо отмечен запуск проекта будущего расширения на Тенгизе, который усилит позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации усилий по увеличению доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг в рамках Тенгизского проекта, где уровень локализации по товарам остается недостаточным.

Стороны обсудили реализацию этапов освоения месторождения Кашаган, включая подготовку к запуску Этапа 2А, в рамках которого планируется увеличение объемов добычи и строительство газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд м3/год. Подчеркнута важность ускоренного принятия решений по реализации Этапа 2Б. В целом с момента запуска проекта на месторождении добыто около 906 млн баррелей нефти и 75 млрд м³ газа при общих извлекаемых запасах порядка 15,885 баррелей нефти и 1,4 трлн м³ газа.

Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения стабильной и бесперебойной работы нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, который играет ключевую роль в транспортировке казахстанской нефти на внешние рынки.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному диалогу, направленному на укрепление партнерства и реализацию крупных инвестиционных проектов.

#премьер #ExxonMobil

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
В Псковской области почтили память казахстанских героев
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
Казахстан попал в «десятку»
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
Любимые песни и... стулья в проходе
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Воспитать из мальчиков мужчин
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Свой фронт в тылу
Учитель с большой буквы
Подвиг капитана Кудагельдинова
Искусство вопреки репрессиям
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 80 стран мира
ФРГ импортировала 10,6 млн тонн казахстанской нефти в прошл…
Казахстанский бензин снова пошёл на экспорт
В Жамбылской области завершили химобработку против мароккан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]