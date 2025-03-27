Омар Сатаев завоевал серебро чемпионата Азии по греко-римской борьбе
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В решающей схватке его соперником был Мохаммад Нагуси из Ирана
Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсмен выступил в финале весовой категории до 82 килограммов.
В решающей схватке его соперником был Мохаммад Нагуси (Иран).
В итоге Нагуси одержал победу со счетом 3-1.
Таким образом, казахстанские "классики" завоевали на ЧА четыре медали. Ранее Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) стал вторым, а Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) и Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) заняли третье место.