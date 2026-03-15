В рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026» обсуждаются вопросы развития искусственного интеллекта, волонтерской культуры и возможностей киберспорта. На инновационной площадке молодые ученые представили свои изобретения, направленные на решение экологических проблем с помощью технологий, передает Kazpravda.kz.

Онлайн-мероприятие, начавшееся в 09:00, на этот раз отличается масштабом охвата. К прямому эфиру подключаются корреспонденты региональных филиалов телерадиокорпорации «Қазақстан», а также из США, России, Турции, Китая и Бельгии.

Одной из особенностей медиа-площадки стала впервые организованная инновационная зона. Здесь отечественные ученые представили свои новые разработки. Так, молодой изобретатель Аделия Анаш продемонстрировала проект механического сердца, которое в будущем может быть имплантировано человеку, а также «умную» стельку для диагностики плоскостопия.

Кроме того, молодой ученый Нарминахон Имангалиева представила инновационный проект, позволяющий производить черные чернила для принтеров из загрязненного воздуха. Разработка направлена на решение экологических проблем с помощью технологических решений. Молодые исследователи уверены в практической значимости своих научных разработок.

Автор робототехнического проекта Айсулу Тилеукулова подробно рассказала о новой технологии, предназначенной для детей с особыми потребностями. По ее словам, разработка представляет собой робототехническую платформу для развития координации и равновесия у детей. Платформа предназначена для детей с церебральным параличом, аутизмом и другими неврологическими диагнозами.

Также казахстанский молодой ученый Манат Нурсултан представил технологию сенсорного устройства для анализа движений спортсменов. По его словам, разработка уже используется в спортивной практике, особенно в футболе. Проект получил название Mirai Motion и представляет собой набор датчиков для анализа биомеханики движений. При разработке технологии применялись элементы нанотехнологий.

На площадке онлайн-марафона специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям из города Петропавл продемонстрировали возможности робота для тушения пожаров. Такие роботы позволяют выполнять работу в чрезвычайных ситуациях без риска для жизни человека.

В мероприятии приняли участие не только политики, эксперты и деятели культуры, но и известные спортсмены, которые выступили в качестве почетных гостей. Среди них чемпион мира Ризабек Айтмухан и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цирюльников.

На дискуссионной площадке марафона была подробно обсуждена тема «Развитие искусственного интеллекта в Казахстане». Эксперты рассмотрели влияние технологий искусственного интеллекта на экономику, образование, медицину и медиа, а также обсудили перспективы развития и возможные риски.

В Казахстане ключевой задачей развития искусственного интеллекта является подготовка квалифицированных кадров. Об этом заявила заместитель председателя Ассоциации развития искусственного интеллекта в Казахстане Qaz.AI Анар Толеубаева, отметив, что, несмотря на 24-е место страны в мировом рейтинге развития цифрового правительства, по уровню развития ИИ Казахстан пока занимает 76-е место. Поэтому важно не только развивать инфраструктуру, но и обучать специалистов, а также повышать навыки использования ИИ среди граждан.

Кроме того, в ходе марафона обсуждалась еще одна актуальная тема — «Волонтерство: новая гражданская культура». В последние годы волонтерское движение активно развивается и становится важным направлением общественной активности молодежи. Формирование культуры волонтерства отражает новый уровень гражданской ответственности и социальной солидарности.