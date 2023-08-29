ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания правительства РК

Правительство
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В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

На повестке заседания:

- прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы и проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы»;

- развитие геологической отрасли.

 

 

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