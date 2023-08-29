ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания правительства РК
72
В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.
На повестке заседания:
- прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы и проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы»;
- развитие геологической отрасли.