Животные, переносящие гепатит С и COVID-19 устроили побег после автомобильной аварии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото Twitter @XHNews

«Группа потенциально больных лабораторных обезьян спаслась после автомобильной аварии на главной автомагистрали в штате Миссисипи. <…> Обезьяны <…> были заражены несколькими вирусами, включая гепатит С и COVID-19, что представляет потенциальный риск для здоровья людей», — сказано в публикации газеты The Guardian.

Точной информации об опасности этих животных нет. В департаменте штата сообщается об агрессивном поведении приматов, а также об их опасности. Тем временем представитель Национального биомедицинского исследовательского центра Тулейна сообщил об обратном.

Позднее издание добавило, что все обезьяны, кроме одной особи, были найдены и уничтожены.