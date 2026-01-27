Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал акимов и министров об исполнении поручений Президента по развитию туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

- В прошлом году в результате многочисленных обращений граждан Президентом была высказана жесткая критика в отношении ненадлежащего состояния инфраструктуры, сервиса, несоблюдения мер безопасности зоны вокруг озера Алаколь и в целом туристических дестинаций в нашей стране. За прошедшие полгода проведена определенная работа. В целом есть положительная динамика в регионах. Однако недавние комплексные проверки состояния туристических зон показали, что системных проблем еще достаточно, — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов озвучил ряд проблемных вопросов:

- Многие объекты не обеспечены качественным доступом к интернету. Работы либо еще планируются, либо ведутся крайне медленно.

- Регулярно в СМИ и соцсетях публикуются факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, многими предпринимателями игнорируются получения соответствующих заключений. Например, в Карагандинской области на текущий момент из 149 мест массового отдыха заключения санитарно-эпидемиологических служб выданы только 80 объектам. В частности, из 28 пляжей заключения получили лишь 3.

- Имеются большие вопросы к полноценной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям с обеспечением надлежащего придорожного сервиса.

- В некоторых локациях отсутствует стабильное энергоснабжение.

- Не везде решаются вопросы организации круглосуточных постов медицинского обслуживания, органов правопорядка и спасательных служб.

- По-прежнему остаются завышенными цены на гостиничные услуги, в кафе и магазинах близ туристических объектов.

- Множество жалоб поступает от туристов на замусоренность мест отдыха, отсутствие нормальных подъездных путей и автостоянок.

- Для решения имеющихся проблемных вопросов необходимо создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты «Атамекен», крупных предпринимателей в сфере туризма с каждого региона, а также отраслевых экспертов. Его возглавит Аида Галымовна, — поручил Олжас Бектенов.

Министерству туризма в трехдневный срок поручено внести в Аппарат Правительства проект распоряжения.

Оперативному координационному совету поручено:

- в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Главы государства;

- предусмотреть соответствующие индикаторы для первых руководителей государственных органов, а также выработать конструктивные меры поддержки туристического бизнеса;

- в дальнейшем оперативное сопровождение туристического сезона осуществлять на местах под контролем Оперативных штабов в каждой области.