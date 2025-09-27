Опора новой индустриализации Интервью 27 сентября 2025 г. 3:30 3 Беседовал Ерик Абитов Машиностроение стало одной из наиболее динамично развивающихся отраслей Фото пресс-службы ОЮЛ "СМК" Отраслевые предприятия имеют различную специфику – от автопрома до железных дорог. При этом выпускаемая продукция востребована как в Казахстане, так и за рубежом. О перспективах и стратегической роли машиностроения в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев. – Мейрам Кудайбергенович, как Вы оцениваете текущее состояние казахстанского машиностроения? Какие ключевые достижения можно отметить за последние годы? – Благодаря последовательной государственной политике и личной поддержке Президента машиностроение остается ключевым сектором индустриального развития страны, занимая около 20 процентов в сфере обрабатывающей промышленности. По поручению Главы государства утвержден Комплексный план развития отрасли на 2024–2028 годы. Цели таковы: рост индекса физического объема продукции в 2,2 раза и валовой добавленной стоимости – в 4,5 раза. По итогам первых шести месяцев 2025 года отрасль продемонстрировала рост в 11,1 процента. Основные драйверы – электротехническое (+21,5 процента), железнодорожное (+7,1 процента), сельскохозяйственное (+1,3 процента) машиностроение, автомобилестроение (+12,1 процента). Правда, наряду с ростом показателей машиностроение сталкивается с рядом проблем. Многие предприятия зависят от импортных узлов и деталей, уровень локализации в отдельных сегментах составляет всего 20–30 процентов. Остро стоит проблема кадрового дефицита: не хватает рабочих и инженерно-технических специалистов. Требуется модернизация оборудования. Автоматизация металлообработки внедряется точечно. Особое внимание необходимо уделить нефтегазовому, горно-металлургическому и энергетическому машиностроению. Несмотря на имеющиеся отечественные возможности, большая часть продукции импортируется. Поддержка этих секторов способна создать потенциал для отраслевого роста и создания новых производств. – Какие меры господдержки сегодня наиболее востребованы для машиностроительных предприятий? – Особенно востребованы такие меры поддержки, как оффтейк-контракты, гарантирующие сбыт продукции и позволяющие предприятиям планировать производство; программы развития внутристрановой ценности; доступ к отечественному сырью и материалам, что снизило бы зависимость от импорта и сделало продукцию более конкурентоспособной; финансирование модернизации машзаводов, а также системная работа по подготовке инженерных кадров. По всем этим вопросам Главой государства даны поручения, которые сегодня поэтапно осуществляются Правительством. – Насколько активно машиностроители внедряют современные технологии? – Крупные предприятия устанавливают автоматизированные линии и робототехнические комплексы, а вот средний бизнес движется медленнее. В числе успешных примеров назову завод ЗИКСТО из Петропавловска, где роботы IGM обеспечивают выпуск до трех тысяч вагонов в год. «Проммашкомплект» использует онлайн-мониторинг цикла производства железнодорожных колес. На Алматинском вентиляторном заводе роботизация повысила производительность на 60 процентов. В АО «КЕЛЕТ» внедрены роботизированный комплекс сварки и линия покраски. На автозаводах Astana Motors и KIA промышленные роботы выполняют сварку, окраску и сборку кузовов. Однако плотность роботизации в Казахстане составляет всего девять роботов на 10 тыс. работников против 162 в среднем по миру. Для роста производительности необходима госпрограмма развития и внедрения промышленных робототехнических комплексов, которая способна обеспечить повышение производительности труда и сокращение кадрового дефицита. – Какой Вы видите роль отечественного машиностроения в осуществлении крупных инфраструктурных и индустриальных проектов? – Поручения Президента, озвученные в Послании, формируют долгосрочный спрос на продукцию машиностроителей. Уровень изношенности инфраструктуры по стране достиг критического уровня и требует масштабной модернизации, и именно отечественное машиностроение должно стать ключевым партнером в данном направлении. Казахстанские предприятия уже выпускают трансформаторы, насосы, запорную арматуру, кабельно-проводниковую продукцию, локомотивы, вагоны, сельхозтехнику и готовы расширять номенклатуру для энергетики и ЖКХ. Мы предлагаем обеспечить долгосрочное планирование, раннее информирование производителей о потребностях, а также обязательную локализацию для иностранных участников проектов. – Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и всем работникам отрасли в грядущий День машиностроителей Казахстана? – Выражаю благодарность всем работникам отрасли, ведь их труд – основа индустриального развития республики. Желаю здоровья, благополучия и уверенности в будущем. Пусть предприятия развиваются, а проекты реализуются успешно!