Опора новой индустриализации

Интервью
3
Беседовал Ерик Абитов

Машиностроение стало одной из наиболее динамично развивающихся отраслей

Фото пресс-службы ОЮЛ "СМК"

Отраслевые предприятия имеют различную специфику – от автопрома до железных дорог. При этом выпускаемая продукция востребована как в Казахстане, так и за рубежом. О перспективах и стратегической роли машиностроения в интервью «Казах­станской правде» рассказал председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев.

Мейрам Кудайбергенович, как Вы оцениваете текущее состояние казахстанского машиностроения? Какие ключевые достижения можно отметить за последние годы?

– Благодаря последовательной государственной политике и личной поддержке Президента машиностроение остается ключевым сектором индустриального развития страны, занимая около 20 процентов в сфере обрабатывающей промышленности. По поручению Главы государства утвержден Комплексный план развития отрасли на 2024–2028 годы. Цели таковы: рост индекса физического объема продукции в 2,2 раза и валовой добавленной стоимости – в 4,5 раза.

По итогам первых шести месяцев 2025 года отрасль продемонстрировала рост в 11,1 процента. Основные драйверы – электротехническое (+21,5 процента), железнодорожное (+7,1 процента), сельскохозяйственное (+1,3 процента) машиностроение, автомобилестроение (+12,1 процента).

Правда, наряду с ростом показателей машиностроение сталкивается с рядом проблем. Многие предприятия зависят от импортных узлов и деталей, уровень локализации в отдельных сегментах сос­тавляет всего 20–30 процентов. Остро стоит проблема кадрового дефицита: не хватает рабочих и инженерно-технических специалистов. Требуется модернизация оборудования. Автоматизация металлообработки внедряется точечно.

Особое внимание необходимо уделить нефтегазовому, горно-металлургическому и энергетическому машиностроению. Несмотря на имеющиеся отечественные возможности, большая часть продукции импортируется. Поддержка этих секторов способна создать потенциал для отраслевого роста и создания новых производств.

Какие меры господдержки сегодня наиболее востребованы для машиностроительных предприятий?

– Особенно востребованы такие меры поддержки, как оффтейк-контракты, гарантирующие сбыт продукции и позволяющие предприятиям планировать производство; программы развития внутристрановой ценности; доступ к отечественному сырью и материалам, что снизило бы зависимость от импорта и сделало продукцию более конкуренто­способной; финансирование модернизации машзаводов, а также системная работа по подготовке инженерных кад­ров. По всем этим вопросам Главой государства даны поручения, которые сегодня поэтапно осущест­вляются Правительством.

Насколько активно машинострои­тели внедряют современные технологии?

– Крупные предприятия устанавливают автоматизированные линии и робототехнические комплексы, а вот средний бизнес движется медленнее. В числе успешных примеров назову завод ЗИКСТО из Петропавловска, где роботы IGM обеспечивают выпуск до трех тысяч вагонов в год. «Проммашкомп­лект» использует онлайн-мониторинг цикла производства железнодорожных колес. На Алматинском вентиляторном заводе роботизация повысила производительность на 60 процентов. В АО «КЕЛЕТ» внедрены роботизированный комплекс сварки и линия покраски. На автозаводах Astana Motors и KIA промышленные роботы выполняют сварку, окраску и сборку кузовов.

Однако плотность роботизации в Казахстане составляет всего девять роботов на 10 тыс. работников против 162 в среднем по миру. Для роста производительности необходима госпрограмма развития и внедрения промышленных робототехничес­ких комплексов, которая способна обеспечить повышение произ­водительности труда и сокращение кадрового дефицита.

Какой Вы видите роль отечест­венного машиностроения в осуществлении крупных инфраструктурных и индустриальных проектов?

– Поручения Президента, озвученные в Послании, формируют долго­срочный спрос на продукцию машино­строителей. Уровень изношенности инфраструктуры по стране достиг критического уровня и требует масштабной модернизации, и именно отечественное машиностроение должно стать ключевым партнером в данном направлении.

Казахстанские предприятия уже выпускают трансформаторы, насосы, запорную арматуру, кабельно-проводниковую продукцию, локомотивы, вагоны, сельхозтехнику и готовы расширять номенклатуру для энергетики и ЖКХ.

Мы предлагаем обеспечить долгосрочное планирование, раннее информирование производителей о потребностях, а также обязательную локализацию для иностранных участников проектов.

Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и всем работникам отрасли в грядущий День машино­строителей Казахстана?

– Выражаю благодарность всем работникам отрасли, ведь их труд – основа индустриального развития республики. Желаю здоровья, благополучия и уверенности в будущем. Пусть предприятия развиваются, а проекты реализуются успешно!

 

