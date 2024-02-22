Определен инвестор для строительства МЦПК «Центральная Азия»

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам конкурса, проведенного акиматом Туркестанской области 7 февраля 2024 года, основным инвестором для строительства МЦПК «Центральная Азия» стало ТОО «TCL Gr.». Начались процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление.

На заседании было отмечено активное продвижение в вопросах реализации проекта по строительству хаба на границе Казахстана и Узбекистана. Так, 15 февраля 2024 года в Сырдарьинской области стороны обсудили детали ускорения создания МЦПК «Центральная Азия», планы развития, инфраструктуру и наполнение хаба. Инвестором совместно с акиматом Туркестанской области была разработана концепция развития центра промкооперации. Строительство объекта планируют начать уже в этом году. МЦПК будет возведен на приграничной территории в районе международных пунктов пропуска «Атамекен» со стороны Казахстана и «Гулистан» со стороны Узбекистана.

Также ТОО «TCL Gr.» заключило меморандум о сотрудничестве с узбекской компанией Global Textile. Это первый инвестпроект МЦПК, нацеленный на производство готовой текстильной продукции. По итогам встречи заместители акимов сопредельных областей Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по ускоренному созданию центра промкооперации.

Особое внимание было уделено ходу строительства Каспийского узла. В частности, возникшим проблемам при проведении дноуглубительных работ в порту Курык, где строится многофункциональный морской терминал «Саржа». Данные мероприятия обусловлены падением уровня Каспийского моря и необходимы для обеспечения безопасности мореплавания во внутренней акватории и строительства новых причалов. Работы напрямую влияют на экономическую эффективность торгового мореплавания, экспортно-импортный и транзитный потенциал Казахстана. Участники совещания договорились ускорить все необходимые процедуры для скорейшего старта дноуглубительных работ.

Также на заседании оперштаба был заслушан ход реализации других приграничных хабов – ЦТТ «Евразия», ИТЛК «Алатау», Хоргосского узла и сухого порта «Кольжат».