С 30 июля по 12 августа в Бангкоке (Таиланд) пройдет молодежный чемпионат Азии по боксу под эгидой Федерации World Boxing. В этом турнире примет участие сборная Казахстана, которая столкнется с серьёзным уровнем конкуренции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Это первый континентальный турнир, который будет организован Международной федерацией World Boxing. В соревнованиях ожидается участие боксеров из 25 стран.
По данным НОК, молодежная сборная Казахстана проводила заключительный этап подготовки в Кыргызстане. Готовит же наших молодых атлетов Бахыт Сарсекбаев.
"Мы провели учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле. Во время УТС особое внимание уделили физической и технической подготовке. Также мы провели интенсивные тренировки и спарринги с национальной сборной Кыргызстана",- отметил Бахыт Сарсекбаев.
В состав попали лучшие боксеры. После интенсивной подготовки был проведён отбор. Итоговый список участников ЧА от Казахстана выглядит следующим образом:
50 кг: Нурзат Онгаров
55 кг: Бексултан Боранбек
60 кг: Нурислам Калдыбаев
65 кг: Илья Калинин
70 кг: Нурбек Мурсал
75 кг: Аман Конысбеков
80 кг: Санжарали Бегалиев
85 кг: Азатбек Жолдасхан
90 кг: Темирлан Мукатаев
Свыше 90 кг: Нурасыл Асылхан
В целом, национальная сборная укомплектована сильнейшими спортсменами. Это значит, что на каждого из них возлагается большая ответственность.