С 30 июля по 12 августа в Бангкоке (Таиланд) пройдет молодежный чемпионат Азии по боксу под эгидой Федерации World Boxing. В этом турнире примет участие сборная Казахстана, которая столкнется с серьёзным уровнем конкуренции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК

Это первый континентальный турнир, который будет организован Международной федерацией World Boxing. В соревнованиях ожидается участие боксеров из 25 стран.

По данным НОК, молодежная сборная Казахстана проводила заключительный этап подготовки в Кыргызстане. Готовит же наших молодых атлетов Бахыт Сарсекбаев.

"Мы провели учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле. Во время УТС особое внимание уделили физической и технической подготовке. Также мы провели интенсивные тренировки и спарринги с национальной сборной Кыргызстана",- отметил Бахыт Сарсекбаев.

В состав попали лучшие боксеры. После интенсивной подготовки был проведён отбор. Итоговый список участников ЧА от Казахстана выглядит следующим образом:

50 кг: Нурзат Онгаров

55 кг: Бексултан Боранбек

60 кг: Нурислам Калдыбаев

65 кг: Илья Калинин

70 кг: Нурбек Мурсал

75 кг: Аман Конысбеков

80 кг: Санжарали Бегалиев

85 кг: Азатбек Жолдасхан

90 кг: Темирлан Мукатаев

Свыше 90 кг: Нурасыл Асылхан

В целом, национальная сборная укомплектована сильнейшими спортсменами. Это значит, что на каждого из них возлагается большая ответственность.