Определены 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

Состоялись матчи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24, по итогам которых определись еще два участника плей-офф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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Ими стали лондонский "Арсенал" и голландский ПСВ, занявшие первое и второе места в групп В соответственно.

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Реал Сосьедад", мадридский "Реал", "РБ Лейпциг", "Атлетико" Мадрид, "Барселона", дортмундская "Боруссия" и итальянский "Лацио".

Заключительный, 6-й тур групповой стадии Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити", который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл "Интер" со счетом 1:0. Для "горожан" эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.