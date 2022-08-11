Определены претенденты на Госпремию в области литературы и искусства имени Абая

Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое в этом году заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства.

По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.