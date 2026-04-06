В Гвардейском гарнизоне под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Аскара Мустабекова прошел учебно-методический сбор с заместителями командиров воинских частей региональных командований «Юг» и «Восток»

Фото: Минобороны РК

Открывая мероприятие, заместитель министра обороны обозначил ключевые требования к организации воспитательной работы, акцентировав внимание на необходимости системного подхода, усиления профилактической составляющей и персональной ответственности должностных лиц за состояние воинской дисциплины.

В ходе занятий особое внимание уделено вопросам психологической поддержки военнослужащих, профилактике эмоционального выгорания и кризисных состояний. Рассмотрены проблемные аспекты и выработаны предложения по их решению, включая особенности работы с призывниками, молодыми военнослужащими и лицами, находящимися в группе динамического наблюдения.

– Вопросы воинской дисциплины и правопорядка как одного из ключевых элементов боевой готовности находятся на особом контроле руководства Министерства обороны. Каждый командир и должностное лицо несут персональную ответственность за состояние дисциплины во вверенных подразделениях. По каждому факту правонарушений будут приниматься меры в рамках действующего законодательства. Принцип «Закон и Порядок» является единым для всех и подлежит неукоснительному соблюдению, – подчеркнул заместитель министра обороны.

В рамках сбора проведено совещание с заместителями командиров подразделений гарнизона, на котором рассмотрены вопросы организации профилактической деятельности и межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами.

В Учебном центре Сухопутных войск заместитель министра обороны провел встречи с военнослужащими и командным составом. Обсуждены условия прохождения службы, уровень боевой и профессиональной подготовки, а также меры социальной поддержки личного состава.

По итогам рабочей поездки определены приоритеты воспитательной и идеологической работы: усиление профилактической деятельности, интеграция воспитательной составляющей в систему боевой подготовки, повышение персональной ответственности должностных лиц, а также дальнейшее совершенствование социальной поддержки военнослужащих.