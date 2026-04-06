Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне

В Гвардейском гарнизоне под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Аскара Мустабекова прошел учебно-методический сбор с заместителями командиров воинских частей региональных командований «Юг» и «Восток»

Фото: Минобороны РК

Открывая мероприятие, заместитель министра обороны обозначил ключевые требования к организации воспитательной работы, акцентировав внимание на необходимости системного подхода, усиления профилактической составляющей и персональной ответственности должностных лиц за состояние воинской дисциплины.

В ходе занятий особое внимание уделено вопросам психологической поддержки военнослужащих, профилактике эмоционального выгорания и кризисных состояний. Рассмотрены проблемные аспекты и выработаны предложения по их решению, включая особенности работы с призывниками, молодыми военнослужащими и лицами, находящимися в группе динамического наблюдения.

– Вопросы воинской дисциплины и правопорядка как одного из ключевых элементов боевой готовности находятся на особом контроле руководства Министерства обороны. Каждый командир и должностное лицо несут персональную ответственность за состояние дисциплины во вверенных подразделениях. По каждому факту правонарушений будут приниматься меры в рамках действующего законодательства. Принцип «Закон и Порядок» является единым для всех и подлежит неукоснительному соблюдению, – подчеркнул заместитель министра обороны.

В рамках сбора проведено совещание с заместителями командиров подразделений гарнизона, на котором рассмотрены вопросы организации профилактической деятельности и межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами.

В Учебном центре Сухопутных войск заместитель министра обороны провел встречи с военнослужащими и командным составом. Обсуждены условия прохождения службы, уровень боевой и профессиональной подготовки, а также меры социальной поддержки личного состава.

По итогам рабочей поездки определены приоритеты воспитательной и идеологической работы: усиление профилактической деятельности, интеграция воспитательной составляющей в систему боевой подготовки, повышение персональной ответственности должностных лиц, а также дальнейшее совершенствование социальной поддержки военнослужащих.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Весенняя непогода накроет Казахстан
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Конституционная реформа и общественное доверие
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес …
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии На…

