В первый день медали были разыграны на дистанциях 500 и 1 500 метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

500 метров, мужчины

1. Артур Галиев (Астана)

2. Евгений Кошкин (Алматы)

3. Алтай Жардембекулы (Астана)

500 метров, женщины

1. Кристина Силаева (Астана)

2. Кристина Шумекова (Северо-Казахстанская область)

3. Арина Ильященко (Павлодарская область)

1 500 метров, мужчины

1. Нуралы Акжол (Астана)

2. Роман Биназаров (Костанайская область)

3. Александр Кленко (Костанайская область)

1 500 метров, женщины

1. Арина Ильященко (Павлодарская область)

2. Мария Деген (Костанайская область)

3. Анастасия Беловодова (Абайская область)

ЧРК продлится до 19 марта.