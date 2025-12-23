Определились победители отборочного чемпионата Казахстана по таеквондо

Спорт
По его итогам лучшие атлеты попадут в национальную сборную команду Казахстана, которая будет представлять страну на международной арене в 2026 году

Фото: пресс-служба НОК РК

В Шымкенте завершился чемпионат Республики Казахстан по таеквондо (WT) среди взрослых. В турнире приняли участие 273 спортсмена из 18 регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В ходе ЧРК сильнейшие определялись в 16 весовых категориях.

Мужчины

До 54 кг

1. Еркебулан Енсегенов (г. Алматы)

2. Нурасыл Сагындык (Туркестанская область)

3. Темиржан Таскын (г. Астана)

4. Асадбек Клучев (Актюбинская область)

До 58 кг

1. Жавохирхан Исламов (г. Шымкент)

2. Аскар Отеген (Туркестанская область)

3. Бекторе Оралханов (г. Алматы)

4. Санжар Исмаил (г. Алматы)

До 63 кг

1. Азим Ниязов (г. Алматы)

2. Темирбай Нурдаулет (Жамбылская область)

3. Алихан Ыскак (Жамбылская область)

4. Акмарат Долгиев (г. Астана)

До 68 кг

1. Дамир Шуленов (Алматинская область)

2. Султанбек Орынбек (г. Алматы)

3. Самирхон Абабакиров (г. Шымкент)

4. Багжан Канат (г. Астана)

До 74 кг

1. Эльдар Биримбай (Мангистауская область)

2. Бекасыл Ергеш (Жамбылская область)

3. Максат Орынбасар (Туркестанская область)

4. Ануар Мухаметкаримов (г. Астана)

До 80 кг

1. Мерген Ганиев (Атырауская область)

2. Батырхан Кусетов (г. Алматы)

3. Абдурахман Марипов (г. Шымкент)

4. Альтаир Омирбеков (Жамбылская область)

До 87 кг

1. Меир Нургазин (Алматинская область)

2. Нурлан Мырзабаев (Туркестанская область)

3. Нурканат Кожахмет (г. Шымкент)

4. Алмас Меллатов (Атырауская область)

Свыше 87 кг

1. Бауыржан Хасенов (Алматинская область)

2. Бекарыс Бекенов (ВКО)

3. Санжар Мырзахмет (Актюбинская область)

4. Бекарыс Нургазы (г. Алматы)

Женщины

До 46 кг

1. Куралай Жамалбекова (г. Шымкент)

2. Жанель Султангалиева (г. Алматы)

3. Рамина Таирова (г. Алматы)

4. Наргиза Койшыбекова (Жамбылская область)

До 49 кг

1. Рита Бакишева (г. Алматы)

2. Нурайым Жумабек (Жамбылская область)

3. Аружан Абдикадыр (Алматинская область)

4. Адель Жандильдинова (Карагандинская область)

До 53 кг

1. Азиза Караджанова (Жамбылская область)

2. Айдана Сундетбай (Алматинская область)

3. Аяна Бауыржанова (Жамбылская область)

4. Перизат Мергенбаева (Мангистауская область)

До 57 кг

1. Тогжан Казынабек (г. Астана)

2. Мария Севостьянова (Атырауская область)

3. Нурай Казынабек (г. Астана)

4. Акнур Жамаубай (г. Алматы)

До 62 кг

1. Камила Аймукашева (Павлодарская область)

2. Аида Таукенова (г. Астана)

3. Айнура Каржаубаева (Жамбылская область)

4. Айша Адилбеккызы (г. Астана)

До 67 кг

1. Аяулым Аскар (Акмолинская область)

2. Бекслу Колбаева (Актюбинская область)

3. Аяулым Асылбеккызы (Атырауская область)

4. Аяжан Сапархан (г. Астана)

До 73 кг

1. Нурай Хусайнова (Атырауская область)

2. Нурлы Кенесбек (Кызылординская область)

3. Феруза Ергешова (г. Шымкент)

4. Жанерке Жуман (Жамбылская область)

Свыше 73 кг

1. Назым Махмутова (Туркестанская область)

2. Меруерт Ткебаева (Актюбинская область)

3. Аксауле Еркасимова (Актюбинская область)

4. Аделина Байдаулетова (г. Алматы)

 

#чемпионат #победители #таеквондо

