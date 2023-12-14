Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
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Стали известны все клубы-участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: sport24.ru

В число сеяных команд, победителей групп, вошли немецкая "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанские "Реал" Мадрид, "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетико" Мадрид.

Несеяными командами, занявшими в квартетах вторым места, стали датский "Копенгаген", нидерландский ПСВ, итальянские "Наполи", "Интер" и "Лацио", немецкий "Лейпциг", французский "Пари Сен-Жермен" и португальский "Порту".

Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будет представлена Испания ("Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад"). Три представителя на этой стадии у Италии ("Наполи", "Интер", "Лацио"), Германии ("Бавария", "Боруссия", "Лейпциг"), два – у Англии ("Манчестер Сити", "Арсенал"), еще по одному – у Португалии, Нидерландов, Франции и Дании.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.

В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе.

Матчи 1/8 финала запланированы на 13-14, 20-21 февраля и 5-6, 12-13 марта 2024 года.

#Лига чемпионов #участники #плей-офф

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