Опубликован топ-10 самых дорогих свадеб XXI века

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фото с сайта namba.kg.
В Сети опубликован список десяти самых дорогих свадеб столетия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на loveradio.ru.

Пальму первенства и звание самой шикарной свадьбы взяло торжество сооснователя Facebook, Plaxo и Napster, Шона Паркера и певицы Александры Ленас. Пара, испытывающая особую любовь к историям в жанре фэнтези,  раскошелилась на художника по костюмам "Властелина колец", который и нарядил жениха с невестой. 

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На втором месте рейтинга свадьба Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. Торжество, состоявшееся 1 августа текущего года в Сочи, оказалось довольно громким событием, которое праздновали несколько дней.

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Замыкает тройку самых дорогих свадеб века – заключенный союз между Челси Клинтон, единственной дочери экс-президента США, и Марка Мезвински. Их торжество прошло в атмосфере строгой секретности. Над городом, где проходила свадьба, было закрыто воздушное пространство, а у всех гостей были специальные идентификационные браслеты.

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Добавим, что одной из самых дорогих свадеб этого года стала брачная церемония султанского сына Брунея, продолжавшаяся в общей сложности 11 дней. 

10 самых дорогих свадеб XXI века:

1. Шон Паркер и Александра Ленас
2. Дмитрий Песков и Татьяна Навка
3. Челси Клинтон и Марк Мезвински


4. Дональд Трамп и Мелания Кнаусс
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5. Пол Маккартни и Хизер Миллс
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6. Андрей Мельниченко и Александра Николич
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7. Лайза Минелли и Дэвид Гест
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8. Ваниша Миттал и Амит Бхатиа
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9. Шристи Миттал и Гулраджа Бехль
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10. Прия Сачдев и Викрам Чатвал. 
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