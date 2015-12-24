Опубликован топ-10 самых дорогих свадеб XXI века

фото с сайта namba.kg.
В Сети опубликован список десяти самых дорогих свадеб столетия, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на loveradio.ru.
Пальму первенства и звание самой шикарной свадьбы взяло торжество сооснователя Facebook, Plaxo и Napster, Шона Паркера и певицы Александры Ленас. Пара, испытывающая особую любовь к историям в жанре фэнтези, раскошелилась на художника по костюмам "Властелина колец", который и нарядил жениха с невестой.
На втором месте рейтинга свадьба Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
. Торжество, состоявшееся 1 августа текущего года в Сочи, оказалось довольно громким событием, которое праздновали несколько дней.
Замыкает тройку самых дорогих свадеб века – заключенный союз между Челси Клинтон, единственной дочери экс-президента США, и Марка Мезвински. Их торжество прошло в атмосфере строгой секретности. Над городом, где проходила свадьба, было закрыто воздушное пространство, а у всех гостей были специальные идентификационные браслеты.
Добавим, что одной из самых дорогих свадеб этого года стала брачная церемония
султанского сына Брунея, продолжавшаяся в общей сложности 11 дней.
10 самых дорогих свадеб XXI века:
1. Шон Паркер и Александра Ленас
2. Дмитрий Песков и Татьяна Навка
3. Челси Клинтон и Марк Мезвински
4. Дональд Трамп и Мелания Кнаусс
5. Пол Маккартни и Хизер Миллс
6. Андрей Мельниченко и Александра Николич
7. Лайза Минелли и Дэвид Гест
8. Ваниша Миттал и Амит Бхатиа
9. Шристи Миттал и Гулраджа Бехль
10. Прия Сачдев и Викрам Чатвал.