Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Опубликована шкала перевода баллов международных стандартизированных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

По правилам приема в высшие учебные заведения абитуриенты, имеющие международные сертификаты IELTS и TOEFL, могут конвертировать свои результаты в баллы ЕНТ по предмету «Английский язык».

«Ранее абитуриенты могли конвертировать баллы IELTS только свыше 6.0 в 45 баллов по английскому языку. Однако оставались дети, у которых были сертификаты IELTS с баллами ниже установленного. Поэтому, учитывая мнения выпускников и экспертов, в этом году было принято решение переводить результаты IELTS 5.5. и 5.0 баллов в 41 и 37 баллов ЕНТ соответственно. То же самое с результатами сертификата TOEFL. Думаю, данное нововведение положительно скажется на общих результатах тестируемых, выбравших английский язык своим профильным предметом», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Стоит отметить, что конвертацию международных сертификатов IELTS и TOEFL ведут приемные комиссии вузов при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов или зачислении на обучение на платной основе.

Ранее в МНВО сообщили, когда опубликуют списки обладателей вакантных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.

 

#Образование #студенты #ЕНТ #МНВО #английский язык

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