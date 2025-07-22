На пять лет осудили организатора финпирамиды в области Ұлытау

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

С марта по декабрь 2024 года жительница Жезказгана вовлекала граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жезказганский городской суд признал горожанку виновной в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным прокуратуры региона, с марта по декабрь 2024 года она проводила встречи в офисе компании, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер Telegram. Данная деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», – говорится в информации.

В надзорном органе напомнили гражданам о необходимости быть бдительными, проверять финдеятельность компаний и наличие у них соответствующих лицензий, а также не участвовать в схемах, имеющих признаки финпирамид.

Напомним, финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» недавно ликвидировали в Шымкенте. 

Кроме того, более 80 млн тенге вложили казахстанцы и иностранцы в финпирамиду Matic Basket. Правонарушители обещали вкладчикам высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже. 

#суд #приговор #финпирамида

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