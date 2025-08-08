Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.

"На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.