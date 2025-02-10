Организаторов онлайн-казино взяли под стражу в Актюбинской области

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

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Так, период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали ОПГ и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы «bingo37.pro».



Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения.



Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге», - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые приобрели две автомашины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.



С санкции суда на указанные автомашины наложен арест. Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается.