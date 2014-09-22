Оскорбление личности узрели в некоторых театральных постановках в Казахстане

Культура
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Эльмира Киргеева
В театральных постановках некоторых казахстанских авторов наблюдается чрезмерная свобода в выражении своего мнения, сетует министр культуры и спорта РК  Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вы сейчас можете написать пьесу, на свои деньги сформировать труппу и показывать спектакль. Это ничем не регулируется, не требуется лицензий. Вы можете поставить спектакль в любом направлении, через который можете показывать свое мировоззрение. У нас в частных и даже республиканских театрах идут постановки, в которых, к сожалению, оскорбляют личность. (...) Вы поставьте в США фильм, где оскорбляют американцев, вас сразу же закроют. У нас же мы хотим, чтоб было наоборот многообразие в искусстве", – посетовал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на тему об основных актуальных вопросах деятельности театров и музеев РК. 

В этой связи Мухамедиулы считает необходимым создание при Министерстве культуры и спорта РК советов, которые будут координировать репертуарную, гастрольную, кадровую политику, решать оперативные и острые вопросы, привлекать бизнес–структуры, искать новые формы создания и продвижения достижений культуры по всей стране. "У нас руководители театров говорят, что нет современной драматургии. Я скажу, что у нас есть прекрасные драматурги. Вот Дулат Исабеков. Его пьеса "Транзит" ставится во многих странах. К сожалению, в Казахстане его пьеса не ставится, так как руководитель театра заинтересован больше приобретать пьесу у своих знакомых или ставить свою, где он является постановщиком, играет главную роль. Поэтому мы обязаны создать такой коллегиальный орган (художественные советы по театральному и музейному делу – Прим. автора), где будет устанавливаться справедливость в репертуарной политике", – добавил он.

По информации пресс-службы Министерства культуры и спорта, в Казахстане функционируют 52 государственных театра, из них – 9 республиканских и 43 региональных. Среди них – 3 театра оперы и балета, 24 – драматических, 8 – музыкальной драмы, 3 – музыкальной комедии, 1 – молодежный, 2 – сатиры и юмора, 7 – кукольных и 4 – для детей и юношества. Кроме казахских и русских национальных театров в стране работают немецкий, корейский, уйгурский и узбекский театры.

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