Особенная одежда, особенный день, особенные модели

В республиканском конкурсе ULTTYQ RUH, посвященном духовному наследию и национальной культуре народа, приняли участие 15 дизайнеров со всех уголков Казахстана. Главное условие конкурса – представленные костюмы должны быть изготовлены из переработанных материалов, что подчеркивает гармонию между экологичной модой и традициями.

Одна из модельеров – художник-модельер Айя Киргизбае­ва, участница недель моды в Казахстане, России, Новой Зеландии, Азербайджане, Узбекистане. Модельер презентовала собственные коллекции одеж­ды на подиу­мах Kazakhstan fashion week, Collection Premiere Moscow, World of we are able art, Eurasian fashion week. Для конкурса в Астане была подготовлена коллекция «Степные цветы».

– Вдохновением для создания эскизов послужили полевые маки, цветение которых казахстанцы могут наблюдать ежегодно весной на полях и в предгорьях Заилийского Алатау. Для богатого декорирования элементов одежды использованы золотые орнаменты, пришитые полностью вручную. Использованы художественно подобранные зооморфные узоры, которые служат как обереги. Мы используем искусственный мех, искусственную кожу, при создании коллекции было использовано три килограмма переработанного вторсырья. Основная идея коллекции «Степные цветы» – это осознанный выбор создать одежду со своим культурным кодом экологичным путем. Мы впервые работаем с особенными детьми, это невероятный опыт. Эти дети открыты, чувствительны, искренни, общение с ними – источник радости и вдохновения, – делится модельер.

Один из участников показа – 14-летний Тимур. Мальчик на подиуме представлял красивый стеганый шапан голубого цвета. Открытый, восхищенный проис­ходящим вокруг подросток, не скрывая эмоций, радовался этой возможности быть в центре событий.

– Такие проекты очень радуют нас, родителей особенных детей. У Тимура аутизм, но он не хочет сидеть в четырех стенах, ему нравится общаться, быть в центре внимания. И я счастлива вместе с ним, – говорит мама мальчика Сауле Григорьева.

16-летняя Камилла такая же красивая, как и ее фамилия – Голинка. Скромная нежная девушка. У Камиллы – аутизм. Но кто сказал, что этот диагноз должен стать препятствием для восхож­дения девушки на модный подиум? Камилла стала моделью для демонстрации саукеле и традиционных казахских платьев, которые в старину надевали незамужние девушки. И такое впечатление, что она уже не раз на подиуме – так уверенно она демонстрировала свои модели. А в зале в это время радуется ее мама Анна. Радуется тому, что ее дочь сегодня – самая настоящая звезда!

Руководитель общественного объединения «Союз родителей особенных детей» Рауана Сагадиева считает, что инклюзивную среду должен строить каждый, а не только те, кто столкнулся с диагнозом. Такие мероприятия, как модный показ с участием особенных детей в качестве моделей, – отличный тому образец.

– Наши дети не должны находиться в изоляции, мы должны дать им все возможности для реализации, раскрытия их способностей. Мы обязаны показывать им мир и миру показать их богатый чувствительный внутренний мир. В такой среде они раскрываются, лучше адаптируются и чувствуют себя. Эти детки помогают изменить мир вокруг – сделать людей более эмпатичными, сопричастными, неравнодушными, – говорит Рауана Сагадиева.

К слову, в рамках показа была организована выставка-ярмарка изделий, которые делают не только мамы этих детей, но и они сами. Керамика, сумочки, тюбетейки, украшения – это тоже их мир, в котором есть мес­то таланту, труду и достоинству.