Остановка для зарядки телефонов появилась в Актобе

В Актобе появилась "умная" остановка, на которой можно зарядить телефон или планшет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщается, ноу-хау появилось в одном из микрорайонов. Три разъема для USB-кабеля подходят для подзарядки различных гаджетов.
"Совсем скоро в городе установят 12 таких остановок. Из бюджета на это выделили 19 млн тенге", – говорится в информации.
"Остановочные павильоны будут устанавливаться на шести центральных улицах города, где больше всего у нас пассажиров. Это – улицы Есет-батыра, по проспекту Алии Молдагуловой, проспекту Абылхаир хана. Стоимость одной остановки – 1 миллион 600 тысяч тенге, если остановка с карманом, или без кармана, то она стоит в пределах одного миллиона тенге", – рассказывает главный специалист отдела ЖКХ Жанат Куанышева.