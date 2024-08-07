Осужден первый вице-министр по ЧС

Он признан виновным в превышении власти

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужден первый Вице-министр по чрезвычайным ситуациям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Военным судом Акмолинского гарнизона оглашен приговор в отношении бывшего первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева.

«Он признан виновным в превышении власти путем дачи незаконных указаний руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства своего частного дома», – отметили в Антикоре.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Кроме того, суд постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майор.

Приговор в законную силу не вступил.