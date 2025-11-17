Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области

Закон и Порядок
39
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области выявила грубые нарушения в работе уполномоченных органов при  назначении опекунов недееспособным гражданам, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации надзорного органа, в ряде случаев опекунами становились лица, которые по закону не имеют права выполнять такие обязанности. Проверка установила, что опекуном сразу двух недееспособных людей был назначен человек, судимый за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз «шизофрения».

В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания, отметили в прокуратуре.

Кроме того, выявлены факту несвоевременного снятия с учета уполномоченными органами недееспособных граждан. Так, 28 человек, умерших в разные годы, продолжали числиться в базе данных, как состоящие на учете по категории «недееспособные».

Мерами прокурорского реагирования, ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. Сведения в учетных системах приведены в соответствие, виновные должностные лица привлечены к ответственности, заключили в пресс-службе.

#нарушения #осужденный #шизофрения #опекуны

Популярное

Все
Египет повышает стоимость виз
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
В Казахстане начали применять протонную терапию
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
На счету уже 18 медалей!
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Руководству финпирамиды «Warner Bros» вынесли приговор
В Алматинской области привлекли к ответственности 18 человек
Техник погиб при обрушении лифта в ЖК Астаны
Разыскивали 17 лет: подозреваемого в убийстве экстрадировал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]