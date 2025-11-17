Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации надзорного органа, в ряде случаев опекунами становились лица, которые по закону не имеют права выполнять такие обязанности. Проверка установила, что опекуном сразу двух недееспособных людей был назначен человек, судимый за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз «шизофрения».

В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания, отметили в прокуратуре.

Кроме того, выявлены факту несвоевременного снятия с учета уполномоченными органами недееспособных граждан. Так, 28 человек, умерших в разные годы, продолжали числиться в базе данных, как состоящие на учете по категории «недееспособные».

Мерами прокурорского реагирования, ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. Сведения в учетных системах приведены в соответствие, виновные должностные лица привлечены к ответственности, заключили в пресс-службе.