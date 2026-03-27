Освободили от сетей Природа 31 марта 2026 г. 4:45 9 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Оперативники рыбной инспекции и отряда лесного и охотничьего хозяйства в ходе рейдов убрали на Зайсан-Иртышской акватории браконьерские сети. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, только на Бухтарминском водохранилище в богатом на нерест заливе Торанга, где рыболовство под запретом круглый год, подо льдом обнаружили 14 синтетических снастей. Еще три сети вытащили на участке Черного Иртыша. Все изъятые снасти сожжены, попавшая в них рыба выпущена в водоемы. #рейды #Бухтарминское водохранилище #браконьерство