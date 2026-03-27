Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, только на Бухтарминском водохранилище в богатом на нерест заливе Торанга, где рыболовство под запретом круглый год, подо льдом обнаружили 14 синтетических снастей. Еще три сети вытащили на участке Черного Иртыша. Все изъятые снасти сожжены, попавшая в них рыба выпущена в водоемы.