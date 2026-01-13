Председатель Комитета Сената Парламента по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип в ходе рабочей поездки в Алматы посетил Казахскую государственную филармонию им. Жамбыла, где провел встречу с руководством и коллективом учреждения, а также ознакомился с условиями работы и материально-технической базой. Парламентарий подчеркнул, что государственная политика в сфере культуры направлена на системную поддержку творческих коллективов и создание условий для устойчивой профессиональной деятельности работников отрасли. Депутат также проинформировал коллектив о проводимой Сенатом законодательной работе в сфере культуры. В ходе встречи руководство и сотрудники филармонии выразили благодарность за внимание к вопросам деятельности учреждения, отметив, что ранее представители Парламента филармонию не посещали. По их словам, подобные встречи имеют важное значение для открытого диалога и позволяют донести актуальные вопросы непосредст­венно до законодателей.

Костанайскую область в эти дни посетил сенатор Сергей Карплюк. Здесь он встретился с представителями промышленного сектора, депутатами маслихатов и активом региона. На производственной площадке компании Allur сенатор ознакомился с деятельностью предприятия и обсудил с руководством и трудовым коллективом ключевые вопросы развития промышленного потенциала области. В центре внимания находились проблемы логистики, транспортной доступности и инфраструктурных ограничений, влияющих на эффективность работы промышленных предприятий. Представители завода озвучили предложения по совершенствованию логистических цепочек, снижению издержек, расширению промышленной кооперации и поддержке отечест­венных производителей. Кроме того, парламентарий встретился с депутатами областного маслихата, представителями Общественного совета и активом Костанайской области.

Приоритеты Президента в социальной сфере обсудила сенатор Жанна Асанова в Алматы. В центре внимания находились вопросы совершенствования законодательства в сфере медицинского образования, поддержки молодежных и граж­данских инициатив, а также защиты прав женщин. Так, сенатор встретилась с руководством и профессорско-преподавательским составом Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. Были рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности медицинских вузов, в том числе отдельные аспекты государственных закупок и судебной практики. В контексте интервью газете Turkistan Главы государства Касым-Жомарта

Токаева совершенствование системы медицинского образования и формирование стабильных правовых условий для работы профильных вузов приобретают особое значение для подготовки квалифицированных кадров в здравоохранении.

В Алматы состоялась серия рабочих встреч сенаторов Султанбека Макежанова и Нурии Ниязовой, посвященных вопросам развития первичного звена здравоохранения и системы социальной поддерж­ки населения. Первым пунк­том программы стала встреча парламентариев и депутатов городского маслихата с медицинскими работниками городской поликлиники № 1.

В ходе диалога были обсуждены вопросы организации медицинской помощи населению, кадрового обеспечения, лекарственного снабжения, а также функционирования и интеграции медицинских информационных систем. Кроме того, рассмотрены планы по развитию детской медицины и проведению капитального ремонта здания поликлиники в 2026 году. Медицинские работники также обозначили предложения, касающиеся тарифов на медицинские услуги и уровня заработной платы. Продолжением рабочей повестки стало посещение Центра раннего вмешательства Управления занятости и социальных программ города Алматы.

В Петропавловске с конца прошлого года работает крупный агропромышленный инвестиционный проект – грибная ферма полного цикла (на снимке). С условиями труда на новом производстве и его промышленным потенциалом ознакомились депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Amanat» Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода. На предприятии уже создано 65 постоянных рабочих мест. В ходе визита депутаты отметили значимость проекта для развития перерабатывающего сектора региона и повышения продовольственной безопасности. Проект реализуется с использованием преференций специальной экономической зоны, что позволило ускорить запуск производства и снизить инвестиционные издержки.

О том, какие системные барьеры мешают бизнесу, шла речь на встрече с предпринимателями Атырау мажилисмена от партии «Respublica» Айтуа­ра Кошмамбетова. Первая встреча состоя­лась на площадке атырауской компании CENTECH. Директор предприятия Азамат Кокенов рассказал о текущем положении отечественных производителей, отметив, что местным компаниям крайне сложно конкурировать с крупными игроками рынка. По его словам, проблема заключается не только в объемах субсидий или наличии льгот. Айтуар Кошмамбетов отметил, что озвученные предложения напрямую связаны с законодательной повесткой, и поддержка отечественного производства и развитие малого и среднего бизнеса входят в число приоритетных направлений работы Мажилиса. Все поднятые вопросы будут направлены на рассмотрение профильных комитетов, подчеркнул депутат.

Депутат Мажилиса, член фракции Народной партии Казах­стана Ислам Сункар в рамках рабочей поездки в регионы посетил Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М. Ауэзова. На встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами университета обсуждались актуальные вопросы в сфере высшего образования и науки. В частности, были затронуты вопросы повышения статуса преподавателей, улучшения их социального положения, совершенствования механизмов поддержки научно-исследовательской деятельности, а также повышения качества образования студентов и модернизации учебного процесса.

Вопросы инновационного развития регионов на примере цент­ра Batys Hub подняла депутат Снежанна Имашева во время встречи с коллективом инновационного центра Batys Hub в Уральске. Batys Hub – региональный инновацион­ный центр, направленный на развитие цифровых навыков у населения, поддерж­ку стартапов и формирование местного IT-сообщества в Западно-Казахстанской области. Хаб призван создать благоприят­ную экосистему для развития цифрового предпринимательства и новых технологических проектов. В ходе встречи Снежанна Имашева отметила, что проекты, реализуемые на базе Batys Hub, будут способствовать диверсификации экономики региона, приобретению молодыми людьми современных цифровых навыков и широкой поддержке инновационных инициатив.

Жители Алматы обратились с проблемными вопросами к депутатам Мажилиса Айгуль Куспан, Сергею Пономареву и Айдосу Сарыму. Так, вопросы социальной поддержки, жилищных прав, доступности медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами и развития городской среды были подняты в ходе личного приема граждан, который провел депутат Айдос Сарым. По части обращений были даны разъяснения в рамках действую­щего законодательства, другие взяты в работу для дальнейшего рассмотрения.

Мажилисмен Сергей Пономарев посетил здание Государственного академического театра им. Мухтара Ауэзова, где ознакомился с текущим состоянием объекта и ходом реконструкции, которая должна была быть завершена в ноябре этого года, однако в настоящее время приостановлена. Театр, являющийся памятником архитектуры и одним из символов нацио­нальной культуры, в этом году отмечает свое 100-летие. Депутат подчеркнул, что вопрос завершения реконструкции должен быть вынесен на республиканский уровень и решен с учетом исторической и культурной значимости объекта.

Айгуль Куспан посетила техническое и профессиональное учебное подразделение Пограничной службы Комитета национальной безопасности в Алматинской области. Депутат ознакомилась с материально-техническим оснащением подразделения, условиями службы и обучения личного состава, а также работой медицинского пункта. Особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов санитарного профиля, жилищного обеспечения военнослужащих и межведомственного взаимодействия.