От инициативы бизнеса – к национальной точке роста Медицина 7 января 2026 г. 5:00 0 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Южный Казахстан формирует собственную модель фармацевтического развития Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Юг уверенно укрепляет позиции одного из ключевых центров фармацевтической и медицинской промышленности страны. Его развитие демонстрирует, как инициатива бизнеса, поддержка государства и научный потенциал формируют устойчивую экосистему с международным признанием. Фармацевтический кластер Южного Казахстана начал формироваться в 2015 году по инициативе бизнес-сообщества отрасли. Уже на раннем этапе в его состав вошли ведущие предприятия региона, научные и образовательные организации, а также структуры сбыта и дистрибуции. Сегодня он объединяет более десяти крупных организаций. Такая модель позволила интегрировать образование, науку и практическое производство, что стало одним из главных его конкурентных преимуществ. В 2019 году фармацевтический кластер Южного Казахстана прошел аккредитацию в Европейской кластерной ассоциации (ESCA) и получил статус Bronze Label, что стало официальным международным признанием эффективности управления и устойчивости кластерной организации. В том же году он был отобран в числе шести пилотных территориальных кластеров страны из 22 заявок по итогам конкурсного отбора Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В 2023-м кластер прошел аккредитацию Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», подтвердив свою значимость уже на национальном уровне. – С 2019 года кластер активно участвовал в разработке нормативной правовой базы по государственному стимулированию кластерных групп совместно с АО «QazIndustry», – отмечает президент фармацевтического кластера Южного Казахстана профессор Бекайдар Нурмашев. – Результатом этой работы стали принятие Закона РК «О промышленной политике» и разработка правил конкурсного отбора территориальных кластеров и мер их государственной поддержки. В соответствии с этими документами фармацевтический кластер Южного Казахстана был включен в реестр территориальных кластеров, планируемых к получению мер государственного стимулирования. Министерство промышленности и строительства предусматривало софинансирование проектов участников на сумму свыше 1 млрд тенге ежегодно, из которых 50% – невозвратные средства государства. Однако данные намерения так и не были реализованы. Новый этап развития начался в 2023 году, когда по инициативе участников и при поддержке Министерства здравоохранения фармацевтический кластер Южного Казахстана стал ключевым участником медико-фармацевтического кластера города Шымкента. В его структуру вошли клинические базы – Центр сердца города Шымкента и городская многопрофильная больница № 2, клинические кафедры Южно-Казахстанской медицинской академии. Цель объединения – реализация полного цикла разработки лекарственных средств и медицинских изделий: от научной идеи и доклинических исследований до клинических испытаний и промышленного производства в рамках политики импортозамещения. Ключевые участники демонстрируют устойчивую динамику развития. Так, АО «Химфарм» (SANTO) работает по стандартам GMP, выпускает более 186 наименований лекарственных средств, запустило 11 производственных линий, получило шесть сертификатов GMP и инвестировало в развитие производства свыше 128 млн долларов. ТОО «Экофарм-Интернешнл» увеличило объемы выпуска до 290 млн единиц продукции в год и реализовало проекты по производству медицинских изделий на сумму более 4,1 млрд тенге. Ассоциация «Даму» объединяет свыше 230 аптек по стране, при этом 91% из них сертифицированы по стандарту GPP, а семь оптовых складов имеют сертификацию GDP. Общая численность сотрудников предприятий кластера составляет около тысячи человек. Значительное внимание уделяется подготовке кадров и непрерывному профессиональному развитию специалистов. Южно-Казахстанская медицинская академия реализует масштабные инвестиционные проекты: создаются современные лаборатории, ведется подготовка докторантов, выполняются грантовые научные исследования. Строительство университетской больницы на 900 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в смену станет важным шагом на пути развития кластера. Академия становится стратегическим центром подготовки медицинских и фармацевтических кадров на всех уровнях образования – от технического и профессионального до послевузовского и непрерывного профразвития, включая подготовку инженеров-технологов для фармацевтического производства. В 2024 году открыт Фармацевтический научно-исследовательский центр, куда входят профильные лаборатории фармацевтических разработок, фармакогностики, фармацевтического анализа и инженерных систем. Его ключевые задачи – проведение прикладных исследований, трансферт знаний и технологий, а также сотрудничество с научными учреждениями и вузами. АО «Химфарм» завершает создание собственного R&D-центра, который позволит ежегодно выводить на рынок от пяти до двенадцати новых лекарственных препаратов. В научно-исследовательской и клинической разработке уже задействовано более ста ученых и специалистов, а портфель кластера включает свыше 30 научных программ и 184 охранных документа. Особое значение для региона имеет развитие фитофармацевтики. В Южном Казахстане произрастает более 1 700 видов лекарственных растений, многие из которых являются эндемиками. Использование собственного растительного сырья для разработки фитопрепаратов и биологически активных добавок закреплено в Комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности страны. Стратегия развития медико-фармацевтического кластера предусматривает кратко-, средне- и долгосрочные проекты, охватывающие все этапы полного цикла производства – от исследований и клинических испытаний до масштабирования и выхода на рынок с соблюдением стандартов GMP и GDP. Фармацевтический кластер Южного Казахстана – это не только промышленная площадка, но и точка концентрации науки, инноваций и кадров. Его развитие демонстрирует, как региональные инициативы способны стать частью национальной стратегии технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности отечественной фармацевтики. В то же время сохраняются серьезные барьеры. Несмотря на вступление в силу приказа и. о. министра промышленности и строительства от 27 июня 2022 года, запланированные средства поддержки кластерной политики до сих пор отсутствуют в республиканском бюджете. Государственное финансирование, остающееся на уровне деклараций, существенно ограничивает потенциал территориальных кластеров. Кроме того, требуется корректировка законодательной базы, регулирующей деятельность Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности. В настоящее время инструменты этих институтов ориентированы исключительно на финансирование отдельных юридических лиц, тогда как поддержка территориальных кластеров и консорциумов не предусмотрена. Для решения данной проблемы руководство фармацевтического кластера региона предлагает внести изменения в Закон «О Банке развития Казахстана». #медицина #фармацевтика #Южный Казахстан