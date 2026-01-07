Юг уверенно укрепляет позиции одного из ключевых центров фармацевтической и медицинской промышленности страны. Его развитие демонстрирует, как инициатива бизнеса, поддержка государства и научный потенциал формируют устойчивую экосистему с международным признанием.

Фармацевтический кластер Южного Казахстана начал формироваться в 2015 году по инициативе бизнес-сообщества отрасли. Уже на раннем этапе в его состав вошли ведущие предприятия региона, научные и образовательные организации, а также структуры сбыта и дистрибуции. Сегодня он объединяет­ более десяти крупных организаций. Такая модель позволила интегрировать образование, науку и практическое произ­водство, что стало одним из главных его конкурентных преимуществ.

В 2019 году фармацевтический клас­тер Южного Казахстана прошел аккредитацию в Европейской кластерной ассоциации (ESCA) и получил статус Bronze Label, что стало официальным международным признанием эффективности управления и устойчивости кластерной организации. В том же году он был отобран в числе шес­ти пилотных территориальных кластеров страны из 22 заявок по итогам конкурс­ного отбора Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В 2023-м кластер прошел аккредитацию Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», подтвердив свою значимость уже на национальном уровне.

– С 2019 года кластер активно участвовал в разработке нормативной правовой базы по государственному стимулированию кластерных групп совместно с АО «QazIndustry», – отмечает президент фармацевтического кластера Южного Казахстана профессор Бекайдар Нурмашев. – Результатом этой работы стали принятие Закона РК «О промышленной политике» и разработка правил конкурс­ного отбора территориальных кластеров и мер их государственной поддержки.

В соответствии с этими документами фармацевтический кластер Южного Казахстана был включен в реестр территориальных кластеров, планируемых к получению мер государственного стимулирования. Министерство промышленности и строительства предусматривало софинансирование проектов участников на сумму свыше 1 млрд тенге ежегодно, из которых 50% – невозвратные средства государства. Однако данные намерения так и не были реализованы.

Новый этап развития начался в 2023 году, когда по инициативе участников и при поддержке Министерства здравоохранения фармацевтический кластер Южного Казахстана стал ключевым участником медико-фармацевтического кластера города Шымкента.

В его структуру вошли клинические базы – Центр сердца города Шымкента и городская многопрофильная больница № 2, клинические кафедры Южно-Казахстанской медицинской академии. Цель объединения – реализация полного цикла разработки лекарственных средств и медицинских изделий: от научной идеи и доклинических исследований до клинических испытаний и промышленного производства в рамках политики импортозамещения.

Ключевые участники демонстрируют устойчивую динамику развития. Так, АО «Химфарм» (SANTO) работает по стандартам GMP, выпускает более 186 наи­менований лекарственных средств, запустило 11 производственных линий, получило шесть сертификатов GMP и инвестировало в развитие производства свыше 128 млн долларов.

ТОО «Экофарм-Интернешнл» увеличило объемы выпуска до 290 млн единиц продукции в год и реализовало проекты по производству медицинских изделий на сумму более 4,1 млрд тенге. Ассоциация «Даму» объединяет свыше 230 аптек по стране, при этом 91% из них сертифицированы по стандарту GPP, а семь оптовых складов имеют сертификацию GDP.

Общая численность сотрудников предприятий кластера составляет около тысячи человек. Значительное внимание уделяется подготовке кадров и непрерывному профессиональному развитию специалистов.

Южно-Казахстанская медицинская академия реализует масштабные инвес­тиционные проекты: создаются современные лаборатории, ведется подготовка докторантов, выполняются грантовые научные исследования. Строительство университетской больницы на 900 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в смену станет важным шагом на пути развития кластера. Академия становится стратегическим цент­ром подготовки медицинских и фармацевтических кадров на всех уровнях образования – от технического и профессионального до послевузовского и непрерывного профразвития, включая подготовку инженеров-технологов для фармацевтического производства.

В 2024 году открыт Фармацевтический научно-исследовательский центр, куда входят профильные лаборатории фармацевтических разработок, фармакогностики, фармацевтического анализа и инженерных систем. Его ключевые задачи – проведение прикладных исследований, трансферт знаний и технологий, а также сотрудничество с научными учреждениями и вузами.

АО «Химфарм» завершает создание собственного R&D-центра, который позволит ежегодно выводить на рынок от пяти до двенадцати новых лекарственных препаратов. В научно-исследовательской и клинической разработке уже задействовано более ста ученых и специалистов, а портфель кластера включает свыше 30 научных программ и 184 охранных документа.

Особое значение для региона имеет развитие фитофармацевтики. В Южном Казахстане произрастает более 1 700 видов лекарственных растений, многие из которых являются эндемиками. Использование собственного растительного сырья для разработки фитопрепаратов и биологически активных добавок зак­реплено в Комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности страны.

Стратегия развития медико-фармацевтического кластера предусматривает кратко-, средне- и долгосрочные проекты, охватывающие все этапы полного цикла производства – от исследований и клинических испытаний до масштабирования и выхода на рынок с соблюдением стандартов GMP и GDP.

Фармацевтический кластер Южного Казахстана – это не только промышленная площадка, но и точка концентрации науки, инноваций и кадров. Его развитие демонстрирует, как региональные инициативы способны стать частью национальной стратегии технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности отечественной фармацевтики.

В то же время сохраняются серьезные барьеры. Несмотря на вступление в силу приказа и. о. министра промышленности и строительства от 27 июня 2022 года, запланированные средства поддержки кластерной политики до сих пор отсутствуют в республиканском бюджете. Государственное финансирование, остающееся на уровне деклараций, существенно ограничивает потенциал территориальных кластеров.

Кроме того, требуется корректировка законодательной базы, регулирующей деятельность Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности. В настоящее время инструменты этих институтов ориентированы исключительно на финансирование отдельных юридических лиц, тогда как поддержка территориальных кластеров и консор­циумов не предусмотрена. Для решения данной проблемы руководство фармацевтического кластера региона предлагает внести изменения в Закон «О Банке развития Казахстана».