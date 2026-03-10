Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по вопросу развития и цифровизации сферы жилищного строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

— Нам необходимо развивать и наращивать объемы доступной коммерческой ипотеки, чтобы снизить нагрузку на государственные программы. Министерство промышленности и строительства совместно с Национальным банком и другими госорганами должны выработать новые подходы по дальнейшему развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня и других инструментов обеспечения жильем. Отбасы банк, в свою очередь, должен больше ориентироваться на поддержку уязвимых слоев населения, — отметил Премьер-министр РК.

Олжас Бектенов уделил внимание вопросам качества строительных работ.

— В своем Послании народу страны Глава государства подчеркнул, что рост объемов строительства не должен идти в ущерб безопасности и качеству. За прошлый год поступило более 63 тыс. официальных обращений с жалобами на качество строительства. На решение этих проблем направлен новый Строительный кодекс. Он обеспечит системное обновление всей отрасли, переход от устаревших норм к международным стандартам, цифровым и автоматизированным технологиям, — подчеркнул Премьер-министр РК.

Отмечено, что в рамках кодекса усилен государственный контроль. Проверяющим органам предоставлен широкий спектр новых инструментов, включая цифровые технологии. Введено обязательное участие органов архитектурно-строительного контроля и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию, что позволит снизить риски аварий и пожаров. Также ужесточены требования в сфере долевого строительства. Без соответствующего разрешения и гарантии государства строительные компании теперь не смогут привлекать средства дольщиков, а банки не будут выдавать ипотеку. Отдельное внимание в документе уделено повышению требований сейсмической безопасности. Кроме того, значительно усилен контроль за корректировкой проектов детальной планировки для исключения случаев плотной и незаконной застройки, отсутствия достаточного количества школ и больниц.