Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера

Правительство
99

Такое поручение дал Премьер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по вопросу развития и цифровизации сферы жилищного строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина. 

— Нам необходимо развивать и наращивать объемы доступной коммерческой ипотеки, чтобы снизить нагрузку на государственные программы. Министерство промышленности и строительства совместно с Национальным банком и другими госорганами должны выработать новые подходы по дальнейшему развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня и других инструментов обеспечения жильем. Отбасы банк, в свою очередь, должен больше ориентироваться на поддержку уязвимых слоев населения, — отметил Премьер-министр РК.

Олжас Бектенов уделил внимание вопросам качества строительных работ.

 

— В своем Послании народу страны Глава государства подчеркнул, что рост объемов строительства не должен идти в ущерб безопасности и качеству. За прошлый год поступило более 63 тыс. официальных обращений с жалобами на качество строительства. На решение этих проблем направлен новый Строительный кодекс. Он обеспечит системное обновление всей отрасли, переход от устаревших норм к международным стандартам, цифровым и автоматизированным технологиям, — подчеркнул Премьер-министр РК.

Отмечено, что в рамках кодекса усилен государственный контроль. Проверяющим органам предоставлен широкий спектр новых инструментов, включая цифровые технологии. Введено обязательное участие органов архитектурно-строительного контроля и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию, что позволит снизить риски аварий и пожаров. Также ужесточены требования в сфере долевого строительства. Без соответствующего разрешения и гарантии государства строительные компании теперь не смогут привлекать средства дольщиков, а банки не будут выдавать ипотеку. Отдельное внимание в документе уделено повышению требований сейсмической безопасности. Кроме того, значительно усилен контроль за корректировкой проектов детальной планировки для исключения случаев плотной и незаконной застройки, отсутствия достаточного количества школ и больниц.

#экономика #ипотека #премьер #Отбасы банк

Популярное

Все
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Более 18,5 млн кв. метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Слово о замечательном человеке
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Бектенов поручил активизировать региональные программы дост…
В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами н…
В Правительстве обсудили развитие Мангистауской области
Олжас Бектенов проверил ход модернизации ж/д вокзала Кокшет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]