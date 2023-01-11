Открыть второе дыхание у казахстанского бизнеса намерен Смаилов

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«Выявили 543 излишних, избыточных, необоснованных требований, которые надо исключить. Надо эту работу завершить в ближайшее время. В целом, мы определили порядка 10 тысяч таких избыточных требований, которые мешают предпринимательству», – заявил Алихан Смаилов на коллегии Министерства торговли и интеграции РК.

Он отметил, что весь прошлый год власти занимались решением проблем бизнеса. В итоге, за прошлый год количество субъектов МСБ выросло на 20% – до 1,7 млн субъектов, а количество занятых в МСБ – на 9,3 (до 3,7 млн человек).

«В целом доля предпринимательства в ВВП увеличилась, и это один из результатов той работы, которую мы проводили, то есть решали проблемы бизнеса. Теперь эти избыточные требования. Если мы 10 тысяч требований, в том числе эти полтысячи в сфере торговли исключим, то это даст второе дыхание, новый импульс развитию предпринимательства в нашей стране. Поэтому надо эту работу ускорить», – поручил глава Кабмина.