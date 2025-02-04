Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы

В Алматы завершился международный форум Digital Almaty 2025. В этом году он был посвящен теме «Industrial AI: технологии для новой эры». И это не случайно: в настоящее время вектор развития искусственного интеллекта стал приоритетным, поэтому в рамках мероприятия эксперты в первую очередь сосре­доточились на вопросах, касающихся использования ИИ в различных сферах.

фото Юрия Беккера

«AI и человек: угроза или благо?» – таким вопросом задались ведущие специалисты в облас­ти искусственного интеллекта. Эксперты рассмотрели важные аспекты прозрачности и безо­пасности использования ИИ в Казахстане, включая контроль над его применением и международную практику, направленную на соблюдение этических стандартов. В ходе обсуждения были выделены как преимущества, так и потенциальные риски.

По мнению спикеров, с распространением искусственного интеллекта в Казахстане может возрасти угроза нарушения конфиденциальности персональных данных. А это нанесет значительный ущерб как отдельным пользователям, так и государству в целом. Согласно данным МВД РК, в 2024 году казахстанцы потеряли 45 млрд тенге из-за интернет-мошенничества, причем в 98% случаев граждане сами добровольно передавали мошенникам свои данные.

– Киберпреступность растет неимоверными темпами не только в Казахстане, но и во всем мире. Искусственный интеллект даст еще больше возможностей, в том числе преступникам, если мы не будем готовы к новым угрозам. Мошенники уже используют технологии дипфейков, позволяющие подделывать видео- и аудиозаписи, что представляет серьезную угрозу для безопас­ности информации. Важно задуматься о деанонимизации в Интернете, ведь каждый должен нести ответственность за распространяемые данные, – отметил вице-министр внутренних дел РК Сакен Сарсенов.

Среди участников сессии были эксперты из разных стран, включая Тодзю Дюк (Великобритания). Она не только руководит успешными AI-компаниями, но и продвигает этические стандарты в разработке искусственного интеллекта.

По ее мнению, искусственный интеллект развивается с бешеной скоростью и предлагает множество преимуществ, но пока они не стали доступны широким слоям общества. При этом возникают и серьезные риски: рост социального неравенства, нарушение конфиденциальнос­ти, предвзятость алгоритмов и даже угрозы национальной безо­пасности. Поэтому важно выработать ответственный подход к использованию ИИ.

Выступившие эксперты сошлись во мнении, что для безо­пасного и эффективного развития ИИ необходимо внедрение четких принципов его регулирования, включая контроль над обработкой данных, защиту от манипуляций и минимизацию негативного влия­ния на энергоресурсы.

В ходе панельной сессии «Защита нового уровня: AI в управлении киберугрозами и системами безо­пасности» ведущими экспертами были обсуждены перспективы применения искусственного интеллекта (AI) в сфере информационной безопасности, новые законодательные инициативы и международное сотрудничество в сфере защиты данных.

Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов представил в своем докладе системные подходы к защите персональных данных, меры по предотвращению утечек и стратегию Казахстана в международном киберпространстве.

По его словам, в последние годы внедрен ряд значимых инициатив – это платформа Bug Bounty, сервис контроля доступа к данным, интеграция более 220 государственных систем с платформой защиты информации. Искусственный интеллект уже сегодня играет ключевую роль в выявлении уязвимостей, предотвращении атак и защите граждан. В ближайшие годы перед республикой стоит амбициозная цель – войти в группу Tier 1 (Role-modeling), что предполагает лидерские позиции в сфере цифровой безопасности.

Спикер также отметил важность работы Центра исследования вредоносного кода и киберполигона для подготовки специалистов, расширения программы «Киберщит-2», введение функции «стоп-кредит» на eGov, присоединение к международным конвенциям по защите персональных данных.

Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева прокомментировала подходы к разработке законодательной базы в этой сфере. Данная сессия стала важной площадкой для обсуж­дения современных вызовов и решений в области кибербезо­пасности.

В ходе форума обсуждалась и тема стартапов. Как заявил ­Йорам Вийнгаарде, основатель и генеральный директор Dealroom.co – ведущей мировой платформы анализа стартапов и венчурных инвестиций, – ­Казахстан создал технологическую экосистему, которая порождает стартапы стоимостью в один и даже десять миллиардов долларов с темпами, сравнимыми с ведущими технологическими экосистемами мира, включая США и Китай. Казахстан уже занимает 15–20% от всего глобального венчурного капитала, инвестируемого в Центральную Азию.

По уже сложившейся традиции в рамках форума прошел республиканский этап чемпио­ната по робототехнике FIRST Tech Challenge, чемпионат по дрон-футболу Digital Almaty Multi-Drone Championship.

Кроме того, на форуме были продемонстрированы передовые технологии в области робототехники. Заметным событием завершившегося мероприятия стала Industrial AI Battle – битва стартапов в сфере ИИ и цифровой трансформации, участники которой соревновались за призовой фонд в 60 тыс. долларов.