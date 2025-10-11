Россия является одним из основных инвесторов в экономику Казахстана. За все годы российским бизнесом было вложено более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Об этом заявил Президент на встрече с главой Российской Федерации. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили текущее сотрудничество государств. По словам лидера РФ, Россия очень дорожит отношениями с Казахстаном. О ключевых достижениях взаимовыгодного партнёрства наша редакция побеседовала с политологом, ассистентом НИУ МЭИ, членом Исследовательского комитета РАПН № 23 по международному межрегиональному сотрудничеству, заместителем главного редактора журнала «Новый человек в международной политике» Антоном Арутюновым.

Фото из личного архива Антона Арутюнова

- Антон Георгиевич, как Вы можете охарактеризовать текущий этап сотрудничества между Казахстаном и Россией?

- Россия и Казахстан находятся в состоянии наиболее тесного стратегического партнёрства во всех сферах. Это образцовые добрососедские взаимоотношения, которые строятся на основе взаимовыгодности и доброжелательности. Необходимо также подчеркнуть связывающую роль общей исторической и геополитической судьбы обоих государств.

- По Вашему мнению, какие вопросы станут ключевыми в ходе предстоящего визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию, который намечен на 12 ноября? Касым-Жомарт Токаев заявил, что это событие будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса стратегическому партнёрству и союзничеству стран.

- Наиболее значимыми будут, как и всегда, вопросы экономического блока. У нас наблюдается неуклонный рост объёмов двусторонней торговли. Главная задача в такой ситуации – сохранение темпа роста, а также рассмотрение вопросов, связанных с поддержкой и стимуляцией соответствующих отраслей экономики. Особое место, опять же, как и всегда, занимают аспекты логистики, в частности, трубопроводного транспорта, железнодорожного сообщения и т. д. Своё достойное место в повестке, наверняка, займёт вопрос энергетики и связанных с ней отраслей: атомная промышленность, общее энергопространство и другие смежные сегменты рынка. Особое внимание традиционно будет уделено вопросам взаимодействия внутри интеграционных блоков. ЕАЭС, Таможенный союз, ОДКБ, СНГ и теперь СНГ+ могут оказаться в фокусе и, скорее всего, будут обсуждены. Возможно, будут затронуты и вопросы, связанные с ШОС, БРИКС и БРИКС+. Региональные темы также имеют высокий шанс попасть в повестку переговоров. Это, конечно же, Каспийский регион, сотрудничество в Средней Азии и аспекты двустороннего приграничного взаимодействия. В прошлом году взаимная торговля между Казахстаном и Россией достигла 28 млрд долларов. Задел определённо есть. В качестве сфер взаимозачёта, торговли и обмена между двумя государствами можно выделить продовольственную, лёгкую и топливно-энергетическую промышленность. В ближайшее время могут быть также расширены транспортные коридоры, включая транзитные проекты.

- Владимир Путин отметил, что Россия очень дорожит отношениями с Казахстаном. Какие сферы партнёрства, на Ваш взгляд, имеют особое значение для эффективного взаимодействия стран?

- Основные направления – это крупные совместные проекты и инициативы. К ним относятся: космический комплекс Байконур, железнодорожный узел в Петропавловске, нефтяная и газовая промышленность, мирный атом. В последнее время всё большее значение приобретает отрасль взаимного гостеприимства – туризм. Личные связи граждан, в том числе родственные и дружеские, остаются важным драйвером отношений.

- Президент Российской Федерации подчеркнул, что обе страны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Хотелось бы узнать Ваше мнение о роли партнёрства Казахстана и России в таких объединениях, как СНГ и ЕАЭС?

- Конечно же, страны играют ведущую роль. Если вспомнить историю этих объединений, особенно ЕАЭС, то необходимо отметить, что главным инициатором его создания и идейным вдохновителем был Казахстан, а не Россия. Сегодня это две крупнейшие страны обоих объединений, которые играют значительную роль в формировании повестки этих международных организаций.

- Важным направлением для сотрудничества является транспортно-логистический сектор. Какие совместные проекты показывают наибольшую эффективность? Какие имеются планы?

- Подобного рода проекты можно разделить на действующие и перспективные, то есть строящиеся. К действующим можно отнести совместный участок Транссиба, трубопроводы из Казахстана в Россию, коридоры по маршрутам: Россия – страны Центральной Азии и Китай – Россия, которые пролегают через территорию Казахстана, а также многочисленные автомагистрали между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, обладающие высокой концентрацией пассажирских и грузовых потоков в приграничных регионах. К будущим проектам можно отнести дополнительные товарные коридоры из Китая в Россию и Беларусь, а также «Каспийский коридор» – крупнейший международный проект, который объединит экономические пространства России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии.

- Насколько динамично между Казахстаном и Россией происходит развитие культурно-гуманитарных связей?

- Спектр совместных культурных инициатив весьма многообразен. Можно вспомнить участие казахстанских и российских артистов в песенном конкурсе «Интервидение». Целый комплекс культурных проектов связан с евразийством, кочевыми цивилизациями, вопросами казахстанской, русской и ногайской культур. Причём они реализуются в таких форматах, как научные конференции, форумы, конгрессы, концерты, создание библиотек и многое другое. Особое внимание уделяется вопросам сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, где народы России и Казахстана в едином порыве, в семье СССР, побороли фашизм в Европе.

- Как Вы считаете, весомую ли роль при укреплении партнёрства играет личная дипломатия глав государств?

- Личные отношения до сих пор играют весомую роль в международной политике. «Человеческий фактор» определяет многие вопросы взаимодействия государств даже в технократизированном XXI веке. Отношения между главами России и Казахстана находятся на весьма высоком уровне, их можно назвать дружескими и очень тёплыми.