Отсрочки по кредитам для бизнеса продлили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане реализуются дополнительные меры поддержки субъектов МСБ. Бизнесмены до 15 сентября могут обращаться по этим вопросам в банки или микрокредитные организации. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Kazpravda.kz
"С 16 марта по 15 июня физлицам и субъектам МСБ была предоставлена отсрочка по кредитным платежам. За этот период отсрочкой воспользовались 1,8 миллиона человек или 34 процента от всех заемщиков. Сумма отсроченных платежей составила 268 миллиардов тенге", – проинформировала Абылкасымова.
По ее данным, за реструктуризацией кредитов обратились 12,4 тысячи субъектов МСБ – это 41,5 процента от заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктуризированных платежей составила 165 миллиардов тенге.
"Несмотря на завершение режима ЧП, восстановление деятельности предприятий МСБ происходит неравномерно и не в полной мере. Наблюдается сокращение объема спроса на товары и услуги, упали обороты и выручка, снизилась возможность обслуживания обязательств по полученным кредитам", – продолжила спикер.
В этой связи, по ее словам, Агентством совместно с банками второго уровня и Ассоциацией финансистов Казахстана реализовываются дополнительные меры поддержки субъектов МСБ.
"С 16 июня по 15 сентября 2020 года субъект МСБ вправе обратиться в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки. Кредитные организации индивидуально по каждому предпринимателю оценят финансовое состояние, влияние ЧП и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления финансового состояния. При очевидном ухудшении будут предложены два направления поддержки. Первое – предоставление отсрочки платежей на период восстановления финансового состояния", – сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отметила Абылкасымова, данная мера не приведет к существенному росту долговой нагрузки на бизнес, так как выплаты отсроченных платежей по кредитам будут распределены до даты их полного погашения.
"Второе – рефинансирование кредита по льготным условиям в рамках госпрограмм поддержки субъектов предпринимательства, обслуживающих кредиты по рыночным ставкам. Такой возможностью смогут воспользоваться все субъекты МСБ, в том числе и ранее получившие отсрочку", – резюмировала Мадина Абылкасымова.